Masowy exodus Polaków z Wielkiej Brytanii. Firmy przeprowadzkowe notują rekordy

– W tym roku otrzymaliśmy już ponad 1000 zapytań od Polaków wracających do domu – w zeszłym roku było ich zaledwie 24 – przyznaje Simon Hood, dyrektor wykonawczy firmy John Mason International, cytowany przez Onet. Wcześniej standardem były dwa lub trzy kursy ciężarówek miesięcznie, obecnie częstotliwość kursów na trasie Wielka Brytania Polska miała wzrosnąć do dwóch, nawet trzech razy w tygodniu.

Powodem mają być coraz gorsze warunki życia

Jak podaje portal, głównym powodem powrotów mają być warunki życia na Wyspach. Rosnące koszty utrzymania, przestępczość oraz niskie wynagrodzenia skłaniają Polaków do ponownego osiedlenia się w kraju. Szczególnie wyraźnie trend powrotów ma być zauważalny wśród młodych rodzin i przedsiębiorców, którzy decydują się na powrót, często z uwagi na trudności w prowadzeniu firm w Wielkiej Brytanii.

Firmy przeprowadzkowe podkreślają, że nie chodzi wyłącznie o jednostkowe przypadki – obserwowany trend może wskazywać na szersze zmiany demograficzne. Polacy, którzy kiedyś przyjechali na Wyspy w poszukiwaniu lepszego życia, teraz coraz częściej wybierają powrót, często w towarzystwie całych rodzin.

Wraz z Polakami tracą wykwalifikowanych pracowników

Hood zaznacza, że wiele osób decydujących się na powrót do Polski to wykwalifikowani specjaliści i przedsiębiorcy, których odejście może mieć realny wpływ na brytyjski rynek pracy. Eksperci nie mają wątpliwości, że Wielka Brytania może wkrótce odczuć skutki odpływu jednej z największych i najbardziej wykwalifikowanych społeczności imigrantów.

Dane brytyjskich firm przeprowadzkowych pokazują również wzrost zainteresowania migracją do innych krajów – od 2018 r. liczba zapytań o przeprowadzki rośnie m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Czytaj też:

Trwa dramat polskiej rodziny. Szwedzka opieka społeczna zabrała im dzieciCzytaj też:

Czas na zmianę świadomości. Masowa imigracja jest prawdziwym zagrożeniem dla Polski