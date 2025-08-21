Wnioski o azyl. Na Wyspach padł rekord

Statystyki dotyczące wniosków o azyl są prowadzone od 2001 roku. Jak wynika z najnowszego zestawienia opublikowanego przez brytyjskie MSW, stosowne pisma złożyło więcej o 14 proc. więcej zainteresowanych niż w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. W ubiegłym roku na koniec czerwca odnotowano 97 107 takich przypadków.

Poprzedni rekord 12-miesięcznego okresu padł pod koniec marca 2025 roku. Wówczas pisma złożyło 109 343 zainteresowanych.

Co z nielegalną migracją? Są wyliczenia

Jak wyliczył brytyjski resort spraw wewnętrznych, migranci, którzy przybyli do Zjednoczonego Królestwa po przepłynięciu nielegalnie kanału La Manche na małych łodziach stanowili 39 proc. całkowitej liczby osób ubiegających się o azyl.

W okresie od czerwca 2024 roku do czerwca 2025 roku w brytyjskich hotelach zakwaterowano łącznie 32 059 osób ubiegających się o azyl. Stanowi to wzrost o 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzednich 12 miesięcy.

Brytyjskie MSW podało, że wydatki Londynu związane z pobytem na terenie kraju osób ubiegających się o azyl wyniosły 4,76 mld funtów w latach 2024/25. Jest to 12-proc. spadek w porównaniu z rekordową kwotą 5,38 mld funtów, jaka padła w latach 2023/24.

Imigranci wygrali z Węgrami

24 czerwca br. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację trzem nielegalnym imigrantom, którzy zaskarżyli państwo węgierskie za odmowę rozpatrzenia ich wniosków o azyl.

Sprawa dotyczyła dwóch Afgańczyków i jednego Syryjczyka, którzy przebywali na Węgrzech nielegalnie. Dwóch z nich przekroczyło granicę nielegalnie z pomocą przemytnika, jeden z nich przekroczył granicę legalnie, ale po wygaśnięciu prawa pobytu pozostawał na terytorium Węgier przez 2 lata do czasu, aż zaczęły się nim interesować węgierskie służby. Wszyscy złożyli wniosek o azyl na Węgrzech, powołując się na ogólnikowe poczucie zagrożenia w swoich krajach pochodzenia.

Czytaj też:

Niemcy chcą odesłać imigrantów do Grecji. Stanowcza reakcja AtenCzytaj też:

Prawo do azylu. Sejm podjął decyzję