Prawo do azylu. Sejm podjął decyzję

Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, posłowie przyjęli wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi.

"Zgodnie z decyzją, przedłużenie czasowego zawieszenia prawa do ubiegania się o azyl będzie obowiązywać od 25 lipca br. przez kolejne 60 dni" – czytamy w komunikacie.

Trudna sytuacja na granicy z Białorusią. Uchwała rządu

Rada Ministrów przyjęła na początku maja uchwałę ws. wniosku o przedłużenie o kolejne 60 dni czasowego zawieszenia prawa do azylu. Pismo w tej sprawie ma zostać skierowane do Sejmu.

Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 27 marca br. Również obowiązywało przez 60 dni. Chodzi o czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią.

Rozporządzenie w tej sprawie może zostać przedłużone za zgodą Sejmu.

O sprawie poinformowało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Republiką Białorusi, przedłożoną przez szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka" – czytamy na profilu resortu na portalu X.

Ograniczenia w prawie azylowym

Sejm uchwalił w lutym br. ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Za jej przyjęciem głosowało 386 posłów, 38 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową – jednorazowo na nie dłużej niż 60 dni.

"Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony granicy i zapobieżenie destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce i innych państwach UE, wynikającej z kreowania sztucznej presji migracyjnej przez państwa trzecie graniczące z Polską lub inne podmioty" – napisano na profilu Kancelarii Sejmu na platformie X.

