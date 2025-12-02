Tyle wyniosła stopa bezrobocia. Polska w czołówce

Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia po Czechach (3,2 proc.) oraz Malcie (3,1 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 578 tys. w październiku wobec 574 tys. miesiąc wcześniej.

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w strefie euro

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. w październiku 2025 r. – tyle samo co miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 6,3 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6 proc. w październiku – tyle samo co miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

KE obniża prognozę dla Polski

W listopadzie Komisja Europejska obniżyła prognozę prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2025 rok.

Najważniejsza informacja, to obniżenie zakładanego wzrostu PKB w obecnym roku z 3,3 do 3,2 proc. Przewiduje się, że głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja prywatna, ponieważ realne dochody rozporządzalne polskich gospodarstw domowych nadal dynamicznie rosną. Wzrost inwestycji ma przyspieszyć, głównie dzięki wyższym inwestycjom publicznym.

Jak zakłada KE, w najbliższych latach PKB Polski będzie rosnąć, ale w różnym tempie. O ile w 2026 roku prognozuje się wzrost o 3,5 proc., to w 2027 roku będzie to tylko 2,8 proc. Konsumpcja prywatna będzie nadal silnym czynnikiem wzmacniającym wzrost gospodarczy, jednak już nie na takim poziomie jak w poprzednich latach. W 2027 roku dojdzie również obniżenie absorbcji unijnych funduszy, co również odbije się na wynikach polskiego PKB.

Czytaj też:

Ile zarabiają Polacy? Najnowsze dane GUS pokazują niepokojący trendCzytaj też:

Fala zwolnień w dużym polskim mieście. Przyczyną AI