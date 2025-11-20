Fala zwolnień w dużym polskim mieście. Przyczyną AI

Business Insider Polska podaje, powołując się na opracowanie agencji Bloomberga, że zagraniczne korporacje takie jak Shell, Heineken, HSBC czy UBS, które już od lat działały w Krakowie, zaczynają redukować zatrudnienie.

Z danych przedstawionych przez krakowski urząd pracy wynika, że do końca października 32 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia łącznie 4195 osób, co stanowi wzrost o 70 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Zwolnienia obejmą przede wszystkim branże związane z przetwarzaniem danych, hostingiem, a także księgowością i doradztwem podatkowym.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zwraca uwagę w rozmowie z Bloombergiem, że sektor usług przechodzi transformację w kierunku bardziej zaawansowanych miejsc pracy.

– Polska nie jest już gospodarką opartą na taniej sile roboczej. Ogłoszone masowe zwolnienia stanowią wyzwanie, które wymaga adaptacji i zmian – tłumaczy ekspert.

Kraków w 2022 roku wyprzedził Warszawę pod względem średnich wynagrodzeń. Pensje były o 26 proc. wyższe niż średnia krajowa. Mimo to, miasto stoi w obliczu nowych wyzwań związanych z rozwojem technologicznym.

Bezrobocie w Polsce. Co mówią dane?

Tylko do końca września polscy pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tys. pracowników, czyli o 53,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Wpływ na taki wynik ma jedno województwo, a wskazując precyzyjniej – powiat. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa.

Jak podaje portal Business Insider Polska, rok do roku rośnie liczba zgłaszanych do zwolnień. "W 2022 r. zagrożonych utratą pracy było 26 271 osób, w 2024 r. 34 191, a w 2025 r. już 88 053, i to tylko do września 2025 r." – czytamy.

Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.

Wpływ na tak duży wzrost miały zwolnienia zgłoszone w marcu do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. Dwa zakłady z sektora publicznego odnotowały plan rozstania się z 53 299 osobami, natomiast cztery prywatne przedsiębiorstwa ze 177 pracownikami.

