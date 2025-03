Niemiecka polityk zaniepokojona rozmową Trumpa z Putinem

Jej zdaniem może chodzić nie tylko o "podział Ukrainy”, ale także o szersze konsekwencje dla Europy.

W wywiadzie dla WELT TV Strack-Zimmermann powiedziała: "To, co dzieje się teraz, jest naprawdę przerażające. A biorąc pod uwagę, jak nieprzewidywalny jest amerykański prezydent, nie możemy wiedzieć, co wydarzy się dalej”.

Niemiecka polityk zauważyła, że Ukraina "drży” i ma ku temu powody. Według niej Europa powinna zachować szczególną czujność, ponieważ "przy stole” siedzą dwie osoby, które być może planują podział całej Europy. Strack-Zimmermann obawia się, że pierwszym krokiem tego procesu będzie "wiktymizacja” Ukrainy.

– Putin pokazuje światu, że jest gotowy do negocjacji, a Trump próbuje pokazać, że rozumie Putina i Rosję. A największą tragedią jest to, że Putin jest o wiele sprytniejszy od Trumpa. Ponieważ Putin wyraźnie wie, czego chce: chce wschodniej Ukrainy, chce w końcu zatrzymać Krym. To są jego maksymalistyczne żądania – podkreśliła.

Rozmowa Trump-Putin

Rozmowa prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putina trwała dwie godziny. Rozmowa rozpoczęła się o 14.00 czasu polskiego.

"Dzisiaj prezydent Trump i prezydent Putin mówili o potrzebie pokoju i zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie. Obaj przywódcy zgodzili się, że konflikt ten musi zakończyć się trwałym pokojem. Podkreślili również potrzebę poprawy stosunków dwustronnych między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Krew i pieniądze, które Ukraina i Rosja wydały na tę wojnę, lepiej byłoby przeznaczyć na potrzeby ich obywateli" – przekazała w komunikacie rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt.

Wcześniej prezydent USA poinformował dziennikarzy, że głównymi tematami będą kwestie ustępstw terytorialnych, a także działań, które muszą zostać podjęte przez Rosję i Ukrainę, by finalnie doprowadzić do zawieszenia broni i rozmów pokojowych. Trump napisał o przedmiocie rozmów na platformie Truth Social.

