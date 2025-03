"Ależ to jest bezczelny kłamca!” Dworczyk ostro o słowach Trzaskowskiego

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta spotkał się w piątek z mieszkańcami Krakowa. W swoim wystąpieniu m.in. przypomniał wizytę Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 roku. Trzaskowski podkreślił, że ówczesny prezydent "stał się symbolem dla Gruzinów".

Dworczyk odpowiada Trzaskowskiemu

Słowa prezydenta Warszawy skomentował na portalu X europoseł PiS Michał Dworczyk.

"Ależ to jest bezczelny kłamca! Trzaskowski uważa, że Polacy nie pamiętają jak Sikorski z Tuskiem szczuli na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego za ten wyjazd do Gruzji? Że Polacy nie pamiętają jak samolotu Tusk nie chciał użyczyć Prezydentowi, by nie poleciał do Tbilisi? Jak Sikorski został wysłany przez Tuska do pilnowania Prezydenta, a potem mówili, że Sikorski nie upilnował Prezydenta? Grubo się myli!" – napisał polityk.

Rafał Trzaskowski w Krakowie dużą część swojego wystąpienia poświęcił kwestiom bezpieczeństwa. – W tym świecie, który jest nieprzewidywalny, trzeba wzmacniać nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i trzeba robić absolutnie wszystko, żeby przekonywać administrację prezydenta Trumpa do zachowania przewidywalnego, tłumaczyć racje, przede wszystkim tłumaczyć to, że gdyby Putin, nie daj Boże, wygrałby tę wojnę, to że straci na tym i bezpieczeństwo Europy, ale również bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych – powiedział wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski: Tarcza Wschód miała wzmacniać europejskie bezpieczeństwo

– Z drugiej strony musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby wzmacniać nasze więzi z Unią Europejską i w Unii Europejskiej, żeby przekonywać naszych partnerów, że muszą na serio potraktować bezpieczeństwo i my to właśnie w tej chwili robimy – kontynuował.

– Widzieliście państwo głosowanie nad rezolucją, która miała wzmocnić europejskie bezpieczeństwo. (...) Głosować przeciwko temu, żeby Tarcza Wschód była uznana za projekt europejski, to jest coś dla mnie absolutnie niezrozumiałego. I nie chcę się teraz pastwić tylko i wyłącznie nad PiS-em. Chcę tylko zapytać, czy rzeczywiście musi być tak, że w momencie kluczowym, kiedy powinniśmy być razem, PiS się w taki sposób zachowuje, że nie potrafi się unieść ponad swoje partykularne interesy, nie potrafi się unieść ponad potrzeby, bardzo zresztą źle interpretowane, potrzeby kampanii wyborczej i nie potrafi się kierować interesem państwa? – mówił Trzaskowski.

