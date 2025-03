Awantura o unijną rezolucję. Morawiecki: Głosowaliśmy przeciwko armii brukselskiej

Parlament Europejski przegłosował w środę rezolucję dotyczącą białej księgi na temat przyszłości europejskiej obronności, a w jej ramach poprawkę uznającą Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE.

Rezolucja dot. obronności UE. Koalicja oburzona na PiS i Konfederację

Po głosowaniu w polskiej przestrzeni politycznej rozgorzała prawdziwa burza. Przedstawiciele koalicji rządzącej, w tym wiceminister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i część komentatorów politycznych mocno krytykuje eurodeputowanych PiS i Konfederacji za rzekome głosowanie przeciwko Polsce.

Minister ds. UE Adam Szłapka zarzucił opozycji, że zagłosowała w PE przeciwko uznaniu Tarczy Wschód za flagowy projekt dla bezpieczeństwa UE. Europoseł PiS Michał Dworczyk przekazał PAP, że jest to nieprawda. "Zagłosowaliśmy za poprawką dotyczącą Tarczy Wschód, ale rzeczywiście nie poparliśmy całej rezolucji" – oznajmił. Stanowisko swoich ugrupowań przypomnieli liderzy opozycji – Jarosław Kaczyński i Krzysztof Bosak.

Morawiecki: Przesunięcie kompetencji do Brukseli jest zmniejszeniem bezpieczeństwa

Kwestię rezolucji europarlamentu poruszył w wywiadzie z Morawieckim na antenie Radia Zet Bogdan Rymanowski.

Morawiecki podkreślił, że PiS poparł poprawkę dot. Tarczy Wschód. – Głosowaliśmy przeciwko armii brukselskiej – zaznaczył. Dodał, że decyzje i kompetencje w zakresie obronności powinny leżeć w gestii państw narodowych, a nie urzędników w Brukseli.

– Niepotrzebnie dał się chyba wpuścić w kanał panu Tuskowi, nie pierwszy raz zresztą. [...] Nasi parlamentarzyści zawsze głosują za zwiększeniem bezpieczeństwa. Przesunięcie kompetencji do Brukseli jest zmniejszeniem bezpieczeństwa – powiedział Morawiecki, komentując krytykę ze strony szefa MON, który napisał, że PiS zagłosował "przeciwko bezpieczeństwu ojczyzny i polskiej racji stanu".

– Jakby pan się czuł, gdybyśmy byli w tej samej sytuacji, co Ukraina w pierwszych miesiącach wojny i Macron, Scholz czekaliby na upadek Polski? – dodał. Były szef rządu podkreślił, że on zajmował się w tamtym okresie organizowaniem realnej pomocy dla Ukrainy.

Pytanie o zaufanie do Trumpa

Dopytywany w tym kontekście, czy podtrzymuje wcześniejsze deklaracje o chęci sformowania rządu z PSL i Konfederacją, Morawiecki odpowiedział twierdząco. – Wszystko jest lepsze od tego rządu. To jest aktualne. Ten rząd jest skrajne zły – ocenił.

Wiceprezes PiS podkreślił wagę Sojuszu NATO, przypominając, że najważniejszym i najsilniejszym członkiem układu są Stany Zjednoczone. Zdaniem Morawieckiego premier Tusk i minister Sikorski starają się "wypychać USA z Europy".

Pytany, czy ma 100-procentowe zaufanie do prezydenta Trumpa, polityk odparł, że ma do niego 10 razy większe zaufanie niż do kanclerza Scholza, czy prezydenta Macrona.

