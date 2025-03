"Agresywne zachowania migrantów". Niepokojący komunikat Straży Granicznej

Na portalu X Straż Graniczna opublikowała nagranie, na którym widać, jak funkcjonariusze odpierają próby nielegalnego przedostania się do Polski. W lutym odnotowano ich ponad 540, a w marcu ju ponad 550.

"Dzięki zmodernizowanej barierze prawie wszystkie zostały udaremnione" – poinformowała Straż Graniczna.

Migranci próbują forsować granicę

Tylko 5 marca odnotowano ponad 40 prób nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi. Oznacza to, że rośnie liczba migrantów próbujących sforsować granicę polsko-białoruską. To ciągłe wyzwanie dla służb, które zapobiegają tym procederom.

Z kolei 3 marca na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Michałowie i Płaskiej ok. 30 osób podjęło próbę nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

– Migranci usiłowali nielegalnie przekroczyć graniczną rzekę Istoczanka oraz Kanał Augustowski. W celu pokonania granicy wykorzystywali między innymi ponton – poinformował Podlaski Odział Straży Granicznej.

Skuteczne interwencje Straży Granicznej

Dzięki skutecznej reakcji polskich służb nielegalnym migrantom nie udało się przedostać w głąb naszego kraju. Tego dnia odnotowano 25 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski.

To nie był pierwszy tego typu przypadek w ostatnim czasie. Jak w połowie lutego poinformowała Straż Graniczna, na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Płaskiej, Krynkach i Bobrownikach cudzoziemcy próbowali przedostać się do Polski przez graniczne rzeki Wołkuszanka, Istoczanka i Świsłocz. Usiłowali wykorzystać miedzy innymi ponton. W rejonie Krynek zaporę techniczną migranci zamierzali pokonać przy pomocy drabiny, na widok polskich służb zawrócili w głąb Białorusi.

