Co z polskim PKB? Glapiński podał nowe informacje

– W bieżącym roku wzrost PKB ma dalej przyspieszać. Według projekcji – do 3,7 proc. Wyraźnie wzrosną inwestycje, w tym inwestycje przedsiębiorstw. W rezultacie popyt krajowy w bieżącym roku ma wzrosnąć o ponad 5 proc. Czyli zdecydowanie silniej od wieloletniej średniej – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Jak podano we wczorajszym komunikacie po posiedzeniu RPP, projekcja inflacyjna NBP zakłada, że wzrost PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,9-4,6 proc.w 2025 r.; 1,9-4 proc. w 2026 r. oraz 1,1-3,5 proc. w 2027 r.

Czeka nas wzrost inflacji

Średnioroczna inflacja w 2025 r. będzie prawdopodobnie wyższa niż w 2024 r., ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Poinformował, że według nowej projekcji NBP, inflacja przejściowo obniży się do powyżej 4 proc. r/r w III kw. br., zaś pod koniec roku wyniesie ok. 5 proc. r/r.

– W pierwszej połowie roku inflacja ma przekraczać – podobnie jak w styczniu 5 proc. Według aktualnej projekcji, […] w III kwartale inflacja co prawda spadnie do nieco ponad 4proc., ale wynikać to będzie prawie wyłącznie z efektów statystycznych, związanych z podwyżką cen energii w lipcu ub.r. – dodał szef banku centralnego.

Wpływ odmrożenia cen energii

Jednocześnie projekcja wskazuje, że w IV kwartale br. nastąpi ponowny wzrost inflacji, wskutek dalszego wzrostu rachunków za prąd, poinformował prezes NBP.

– Po pierwsze, nastąpi przywrócenie tzw. opłaty mocowej od lipca – podbije ono inflację o 0,4 pkt proc. Po drugie, według obecnego stanu prawnego, od października nastąpi odmrożenie cen energii. Przy obecnej wysokości taryf na prąd oznacza to dalszy wzrost rachunków, co podbije inflację o kolejne 0,7 pkt proc. W efekcie pod koniec tego roku inflacja może być podobna, jak na koniec 2024 r., a więc zbliżona do 5 proc. – wskazał Glapiński.

Jak podano we wczorajszym komunikacie po posiedzeniu RPP, projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego zakłada, że inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,1-5,7 proc. w 2025 r. (wobec 4,2-6,6 proc. w projekcji z listopada 2024 r.), 2-4,8 proc. w 2026 r. (wobec 1,4-4,1 proc.) oraz 1,1-3,9 proc. w 2027. W ocenie RPP, w br. inflacja będzie wyraźnie wyższa od celu inflacyjnego, do czego przyczyni się m.in. dalsze odmrożenie cen energii w II połowie 2025 r.

