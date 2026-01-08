"Adaptacja do zmian klimatu". Na stole miliony

Informację podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do rozdysponowania jest 210 mln zł.

Program wspiera samorządy w przygotowaniu przestrzeni miejskiej na coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez rozwój zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury oraz skuteczniejsze zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi. Środki z programu trafią na inwestycje ograniczające podtopienia, przeciwdziałające miejskim wyspom ciepła i poprawiające gospodarowanie wodami opadowymi. W dwóch pierwszych naborach programu na projekty adaptacyjne przyznano 413 mln zł.

Kto może skorzystać z programu?

Ze wsparcia mogą skorzystać samorządy z Polski Wschodniej – miasta i gminy spełniające kryteria programu, w tym średnie miasta (20-100 tys. mieszkańców), gminy uzdrowiskowe oraz wybrane miasta województwa podlaskiego powyżej 10 tys. mieszkańców.

Wnioski można składać do 16 marca 2026 r.

"W bieżącej europejskiej perspektywie finansowej przygotowaliśmy ponad 11 mld zł środków w różnych programach na bezpieczeństwo klimatyczne. I dziś mam wielką przyjemność powiedzieć, że uruchamiamy kolejny strumień takiego finansowania, to ponad 200 mln zł środków na nową odsłonę programu budowania odporności klimatycznej dla Polski Wschodniej" – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, cytowana w komunikacie.

Miliony dla polskich spółek

Spółki Grupy Tauron podpisały pod koniec ubiegłego roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowy na blisko 538 mln dofinansowania dla bateryjnych magazynów energii – podał Tauron Polska Energia.

11 nowych magazynów powstanie w latach 2026-2028.

"Tauron Zielona Energia oraz spółki celowe (Tauron BME 4, Tauron BME 8, Tauron BME 9) podpisały umowy na dofinansowanie na poziomie od 35 proc. do 45 proc. dla 11 swoich inwestycji o łącznej mocy ponad 346 MW i pojemności ok. 1,5 GWh. Łączna kwota, którą otrzyma Grupa, wyniesie 537 754 312,37 zł" – czytamy w komunikacie.

Budowa bateryjnych magazynów energii stanowi realizację kluczowego elementu Strategii Grupy Tauron na lata 2025-2035. Firma planuje w tym czasie osiągnąć cel strategiczny w zakresie mocy zainstalowanej w bateryjnych magazynach energii wynoszący 700 MW do 2030 roku i 1,4 GW do 2035 roku. Program "Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej", w ramach którego zostanie przyznane dofinansowanie, obejmuje budowę magazynów energii elektrycznej o mocy nie mniejszej niż 2 MW oraz pojemności nie mniejszej niż 4 MWh.

Czytaj też:

Rządowy program zagrożony. W styczniu może zabraknąć pieniędzyCzytaj też:

Dramat przedsiębiorców. Rządowy program okazał się pułapką