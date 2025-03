Szydło alarmuje: Już wkrótce Polacy mogą mieć problem z posiadaniem własnego samochodu

W środę Komisja Europejska poinformowała o utrzymaniu w mocy przepisów, które od 2035 roku wprowadzają zakaz rejestrowania samochodów spalinowych. Jednocześnie Bruksela poinformowała, że wkrótce zaprezentuje rozwiązania, które zapewnią producentom samochodów większą elastyczność we wdrażaniu nowych norm.

Tymczasem nowe przepisy o zeroemisyjności w przemyśle samochodowym są coraz częściej krytykowane. W obliczu kryzysu sektora produkcji samochodów nowy niemiecki rząd będzie prawdopodobnie znacznie silniej zabiegał o rewizję zielonej polityki UE. Niemcy chcieliby wyjątku dla e-paliw — syntetycznej alternatywy dla benzyny, która jest jednak znacznie droższa od paliw kopalnych i nie jest produkowana w dużych ilościach.

Włochy chcą zmiany prawa, aby zrobić wyjątek dla biopaliw, pomimo obaw o wylesianie, utratę różnorodności biologicznej i erozję gleby z powodu stosowania tego paliwa. Polska również popiera ten pomysł.

Szydło ostrzega

Zakaz rejestracji aut spalinowych konsekwentnie krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Była premier Beata Szydło zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, w którym wskazuje, że te przepisy doprowadzą do wykluczenia komunikacyjnego setki tysięcy osób w całej Unii Europejskiej.

– Jeżeli ktoś sądzi, że po dzisiejszej debacie na temat przyszłości przemysłu samochodowego w Europie stanowisko Komisji Europejskiej zmieni się i Zielony Ład, który doprowadził de facto do likwidacji przemysłu samochodowego w Europie zostanie odrzucony, jest w błędzie. Z tego, co przedstawiali przedstawiciele Komisji, będzie jeszcze więcej elektryków. Będzie jeszcze większe dążenie do tego, żeby rugować samochody spalinowe. Będzie się to oczywiście odbywało kosztem przedsiębiorców i ludzi, którzy będą tracili miejsca pracy, i którzy będą wykluczeni komunikacyjnie. Można to krótko podsumować tak: albo będziecie jeździli bardzo drogimi elektrykami, jeżeli będzie was na to stać. Albo po prostu nie będziecie jeździli w ogóle – powiedziała.

