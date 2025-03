Koalicja oburzona na opozycję po głosowaniu w PE. Kaczyński i Bosak odpowiadają

Parlament Europejski przegłosował w środę rezolucję dotyczącą wzmocnienia obronności UE, a w jej ramach poprawkę uznającą Tarczę Wschód, czyli sztandarowy projekt premiera Donalda Tuska, za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE.

Rezolucja UE. Tarcza Wschód jedną z dołączonych poprawek

Po głosowaniu w polskiej przestrzeni politycznej rozgorzała prawdziwa burza. Przedstawiciele koalicji rządzącej, w tym wiceminister obrony narodowej i część komentatorów politycznych ma pretensje do eurodeputowanych PiS i Konfederacji za rzekome głosowanie przeciwko Polsce.

Minister ds. UE Adam Szłapka zarzucił opozycji, że zagłosowała w PE przeciwko uznaniu Tarczy Wschód za flagowy projekt dla bezpieczeństwa UE. Europoseł PiS Michał Dworczyk przekazał PAP, że jest to nieprawda. "Zagłosowaliśmy za poprawką dotyczącą Tarczy Wschód, ale rzeczywiście nie poparliśmy całej rezolucji" – wskazał.

Kaczyński: Kolejna ingerencja Unii w kompetencje państw

Późnym wieczorem do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Niepodległość to własna waluta, własny budżet, własne wojsko. Oddanie możliwości decydowania o naszym bezpieczeństwie to utrata suwerenności" – przypomniał.

"Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim nie dotyczyło "Tarczy Wschód", która niestety od miesięcy jest jedynie projektem wizerunkowym, a nie realnym" – dodał Kaczyński.

"To kolejny przykład, po ostatniej opinii TSUE, podważającej prymat polskiej konstytucji nad prawem europejskim, ingerowania UE bez podstaw w traktatach w kompetencje państw członkowskich" – czytamy na profilu lidera PiS.

Bosak – Nie popieramy przekazania kompetencji w zakresie obronności i uzbrojenia, ani eurodługu

Wielokrotnie wyrażany punkt widzenia Konfederacji streścił na X jeden z liderów tego ugrupowania, poseł Krzysztof Bosak.

"Konfederacja ma jasne stanowisko: Popieramy wzmacnianie Sił Zbrojnych RP i budowę polskiego przemysłu obronnego" – przypomniał.

"Nie popieramy przekazania kompetencji w zakresie obronności i uzbrojenia do UE. Nie popieramy także przekazywania UE kompetencji budżetowych, w tym prawa do emisji długu i nakładania podatków" – zaznaczył prezes Ruchu Narodowego.

Politycy PiS, w tym Michał Dworczyk, opublikowali w środę na X szersze uzasadnienie decyzji swojej partii.

