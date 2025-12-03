Pomnik polskich ofiar w Berlinie. Bundestag zdecydował

Zgodnie z rezolucją niemieckiego parlamentu (Bundestagu), rząd federalny jest zobowiązany do ogłoszenia konkursu na projekt, co ważne – z udziałem polskich ekspertów. Chodzi o pomnik upamiętniający polskie ofiary narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji na terytorium Polski w latach 1939-1945.

Zwycięski projekt ma zostać przedstawiony parlamentarzystom. Posłowie uznali, że odpowiednim miejscem na postawienie pomnika będzie miejsce byłej Opery Krolla, gdzie znajduje się tymczasowy "pomnik" – odsłonięty w czerwcu monument w formie Głazu Pamięci.

Większość posłów AfD wstrzymała się od głosu

Głosowanie w Bundestagu poprzedziła ponad półgodzinna debata. Za przyjęciem rezolucji opowiedzieli się posłowie CDU/CSU, SPD, Zielonych i Lewicy. Przeciwko głosowało dwóch deputowanych Alternatywy dla Niemiec. Reszta polityków AfD wstrzymała się od głosu.

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, która powołuje się na pełnomocnika niemieckiego rządu ds. współpracy z Polską, konkurs ma być ogłoszony na początku 2026 r. Knut Abraham przekazał, że na projekt może zostać przeznaczonych od 750 tys. euro do 1 mln euro.

Przypomnijmy, że w październiku 2020 r. Bundestag przyjął wniosek wzywający do utworzenia w Berlinie miejsca pamięci poświęconego Polakom.

Polska sama wypłaci zadośćuczynienie ofiarom?

W poniedziałek w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i kanclerza Friedricha Merza. Podczas konferencji prasowej padło pytanie o reparacje wojenne i zadośćuczynienie dla polskich ofiar, które jeszcze żyją. – Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest – zwrócił się do niemieckiego kanclerza szef polskiego rządu.

– Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków – stwierdził Tusk. – Więcej o tym nie chcę już mówić – dodał. Wypowiedź wywołała medialną burzę w Polsce.

