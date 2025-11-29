Pomnik polskich ofiar wojny w Berlinie. Jest przełom w sprawie

Głosowanie w Bundestagu nad projektem rezolucji, dotyczącej powstania pomnika polskich ofiar wojny i niemieckiej okupacji, zapowiedziano na najbliższą środę.

„Bundestag wzywa niemiecki rząd do możliwie szybkiego rozpoczęcia, w ramach dostępnych środków budżetowych, fazy planowania, a następnie realizacji projektu pomnika polskich ofiar narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji w Polsce w latach 1939-1945” – czytamy w projekcie rezolucji opublikowanej na stronie internetowej Bundestagu.

Pod projektem rezolucji podpisali się szefowie klubów tworzących koalicję: Jens Spahn (CDU), Alexander Hoffmann (CSU) i Matthias Miersch (SPD).

Głosowanie nad rezolucją ma odbyć się w środę, dwa dni po niemiecko-polskich konsultacjach rządowych w Berlinie.

W projekcie podkreślono, że planowanie ma rozpocząć się „bez zwłoki”, a realizacja ma zakończyć się „jak najszybciej”.

"Kamień Pamięci" zamiast pomnika polskich ofiar wojny

W centrum Berlina, naprzeciwko Bundestagu, od pięciu miesięcy stoi „Kamień Pamięci”, czyli tymczasowy pomnik dla polskich ofiar niemieckiej okupacji i terroru. To blisko 30-tonowy głaz w miejscu byłej Opery Krolla, gdzie 1 września 1939 roku Adolf Hitler ogłosił rozpoczęcie inwazji na Polskę.

Prowizoryczny „Kamień Pamięci” to efekt pata, jaki w ostatnich latach hamował budowę stałego monumentu.

Pomnika polskich ofiar wojny domagał się już w 2012 roku były szef MSZ Władysław Bartoszewski. W 2017 roku o pomnik upomniało się w apelu do Bundestagu blisko 80 osób z Niemiec.

W październiku 2020 roku niemiecki parlament przyjął wniosek wzywający do utworzenia w Berlinie miejsca pamięci poświęconego Polakom. Niewiele się jednak działo w tej sprawie, więc inicjatorzy apelu z 2017 roku wzięli sprawy w swoje ręce. Z pomocą władz miasta-landu Berlina doprowadzili w czerwcu 2025 roku do ustawienia przed Bundestagiem tymczasowego „Kamienia Pamięci”. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym miejscu stanie właściwy pomnik.

