Pomnik polskich ofiar w Berlinie w końcu powstanie? Nowe informacje w sprawie

„Deutsche Welle” informuje nieoficjalnie, że jeszcze w tym roku do niemieckiego parlamentu powinien wpłynąć wniosek wzywający rząd do budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar wojny.

„Trwają intensywne prace nad projektem wniosku, który chcą złożyć wspólnie frakcje parlamentarne CDU/CSU i SPD” – czytamy.

Po tym, jak parlament przyjmie projekt, ma zostać ogłoszony konkurs, który wyłoni projekt pomnika.

"Kamień Pamięci" zamiast pomnika polskich ofiar w Berlinie

W centrum Berlina, naprzeciwko Bundestagu, od pięciu miesięcy stoi „Kamień Pamięci”, czyli tymczasowy pomnik dla polskich ofiar niemieckiej okupacji i terroru. To blisko 30-tonowy głaz w miejscu byłej Opery Krolla, gdzie 1 września 1939 roku Adolf Hitler ogłosił rozpoczęcie inwazji na Polskę.

Prowizoryczny „Kamień Pamięci” to efekt pata, jaki w ostatnich latach hamował budowę stałego monumentu.

Pomnika polskich ofiar wojny domagał się już w 2012 roku były szef MSZ Władysław Bartoszewski. W 2017 roku o pomnik upomniało się w apelu do Bundestagu blisko 80 osób z Niemiec.

W październiku 2020 roku niemiecki parlament przyjął wniosek wzywający do utworzenia w Berlinie miejsca pamięci poświęconego Polakom. Niewiele się jednak działo w tej sprawie, więc inicjatorzy apelu z 2017 roku wzięli sprawy w swoje ręce. Z pomocą władz miasta-landu Berlina doprowadzili w czerwcu 2025 roku do ustawienia przed Bundestagiem tymczasowego „Kamienia Pamięci”. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym miejscu stanie właściwy pomnik.

„Jeśli wniosek uda się skierować do Bundestagu jeszcze w tym roku – tak jak jest to planowane – to zostanie przyjęty prawdopodobnie na początku przyszłego. Wtedy zostanie rozpisany konkurs” – informuje „Deutsche Welle”. Rząd Niemiec nie wpisał jednak na ten cel nawet niewielkiej kwoty na do przyszłorocznego budżetu.

