Kamień "godnym pomnikiem polskich ofiar". Niemiecki polityk nie chce nowego

W czerwcu w Berlinie odsłonięto tymczasowy pomnik upamiętniający polskie ofiary wojny i okupacji. Kamień, bo tak wygląda, ma zostać zastąpiony w przyszłości "prawdziwym pomnikiem", który stanie w (planowanym) Domu Polsko-Niemieckim. Duża część polskiej opinii publicznej oceniła głaz jako kompromitację władz niemieckich i próbę nieprzyznania się do winy za II wojnę światową. Berlin odpowiada, że to rozwiązanie chwilowe.

Uprzedzenie Polaków czy kompromitacja Niemców?

Tymczasem Markus Meckel, były niemiecki poseł SPD i były wieloletni przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej uważa, że pomnik "od razu został źle oceniony". "Przecież ten pomnik jest godny i dobrze zaprojektowany – ogromny kamień, umieszczony w centralnym i historycznie dobrze dobranym miejscu, w miejscu dawnej opery Krolla, gdzie 1 września 1939 roku Hitler ogłosił wojnę z Polską. W samym centrum Berlina, w pobliżu urzędu kanclerskiego. Dlaczego właściwie ma to być rozwiązanie tymczasowe?" – pyta na łamach "Tagesspiegel".

"Czego w nim brakuje? Co się za tym kryje? Czy nowy pomnik ma być bardziej monumentalny? Czy ma konkurować z pomnikiem Holokaustu? Moim zdaniem byłoby to absurdalne i nie służyłoby celowi upamiętnienia. Zrozumiałbym, gdyby chciano uzupełnić ten – moim zdaniem bardzo odpowiedni – kamień o dzieło sztuki. Ale nie zastępować ten pomnik nowym!" – dodaje. argumentuje. Jednocześnie Meckel krytykuje treść napisu na pomniku: "Polskim ofiarom nazizmu i ofiarom niemieckiej okupacji i terroru w Polsce 1939–1945". Zdaniem autora nie jest jasne, kogo ten napis dotyczy. Powinno to obejmować wszystkie ofiary z obszaru II Rzeczpospolitej Polskiej, zaatakowanej we wrześniu przez hitlerowskie Niemcy, a następnie przez ZSRR.

