Niemcy wracają do sprawy roszczeń. Wypłacą rekordową sumę

To największy budżet w historii niemieckich reparacji za Holokaust, będący reakcją na coraz większe potrzeby starzejących się ocalałych.

Środki te zostały uzgodnione z Konferencją Roszczeń Żydowskich wobec Niemiec (Claims Conference). Jak poinformował Stuart E. Eizenstat, który kieruje rozmowami z ramienia tej organizacji, fundusze pozwolą teraz objąć opieką domową wszystkich ocalałych oczekujących dotąd na pomoc.

– Naprawdę wierzymy, że dzięki największemu budżetowi na opiekę domową w historii negocjacji Konferencji Roszczeń z Niemcami, sięgających 1952 roku, będziemy w stanie objąć wsparciem wszystkie osoby z list oczekujących – przekazał Eizenstat w rozmowie z mediami.

Kolejny rekord wydatków z rzędu

Warto przypomnieć, że już w ubiegłym roku Niemcy ustanowiły rekord, przeznaczając wówczas 1,5 miliarda dolarów na reparacje dla Żydów. Ze względu na starzenie się populacji ocalałych (mediana wieku wynosi obecnie 87 lat) opieka domowa stała się największym wydatkiem.

– Jesteśmy w ostatniej fazie życia ocalałych – za 10 lat połowa z nich, dziś to około 200 tysięcy osób, odejdzie. Dlatego tak ważne i satysfakcjonujące jest zapewnienie im odrobiny godności, zarówno poprzez te świadczenia finansowe, jak i przez opiekę domową – powiedział Eizenstat.

Jak dodał, jednym z trudniejszych momentów negocjacji było przekonanie niemieckich urzędników, że choć liczba ocalałych znacznie się zmniejszyła, to potrzeby tych, którzy pozostali przy życiu, są znacznie większe.

Spośród około 200 tysięcy żyjących żydowskich ofiar, ponad 80 procent tych mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego żyje poniżej lub blisko granicy ubóstwa. W Stanach Zjednoczonych i w Izraelu podobna sytuacja dotyczy około jednej trzeciej z nich.

Eizenstat: Musimy być tolerancyjni

– To przeczy tezie, że w Niemczech panuje zmęczenie tematem Holokaustu. Mimo kryzysu gospodarczego, kosztów wojny w Ukrainie i potrzeby stymulowania gospodarki, Niemcy wciąż okazują determinację i należą im się za to wielkie słowa uznania” – zaznaczył.

Podczas negocjacji udało się także uzyskać środki dla tzw. Sprawiedliwych – osób nieżydowskiego pochodzenia, które w czasie Holokaustu ryzykowały życie, by ratować Żydów. Rząd Niemiec przedłużył również finansowanie programów edukacyjnych o Holokauście do 2029 roku, przeznaczając na ten cel 205 milionów dolarów w ciągu czterech lat

Eizenstat nawiązał również do obecnej sytuacji politycznej w USA. – Mam nadzieję, że to będą dwa najważniejsze wnioski – by w czasach narastającej nietolerancji wobec mniejszości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie pamiętać, że prawdziwą lekcją płynącą z Holokaustu jest tolerancja wobec inności, poszukiwanie porozumienia i odrzucenie piętnowania. Musimy być tolerancyjni, ludzcy i współpracować, zamiast widzieć w sobie wrogów – powiedział.

Przypomnijmy, że jednocześnie niemiecki rząd cały czas odrzuca możliwość wypłacenia Polsce reparacji wojennych za zniszczenie państwa i wymordowanie milionów obywateli w okresie 1939-1945.

