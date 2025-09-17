Wizyta w Berlinie. Nawrocki zaproponował Niemcom układ

We wtorek prezydent odbył wizyty w Niemczech oraz we Francji. Karol Nawrocki spotkał się w Berlinie z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem. Zgodnie z zapowiedzią poruszył kwestię reparacji za drugą wojnę światową, jakich strona polska oczekuje od Niemiec.

Jak twierdzi "Der Spiegel", opisujący kulisy rozmów w Berlinie, Nawrocki miał złożyć niemieckim władzom propozycję. Jeśli rząd RFN wypłaci należne Polsce reparacje, wtedy Polska znacząco wzmocni wschodnią flankę NATO.

"To powiązanie dlatego zasługuje na uwagę, ponieważ kwestia reparacji i wzmocnienia wschodniej flanki NATO nie mają ze sobą nic wspólnego" – piszą dziennikarze i dodają, że takiego argumentu miał również użyć prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier.

Relacjonując swoją wizytę w Niemczech, prezydent Nawrocki wskazywał, że takie rozwiązanie byłoby do zaakceptowania dla polskich władz.

– Jestem zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku rozwiązania finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych (...) to jest propozycja, że z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, a z drugiej strony mogłyby wzmacniać to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO – powiedział.

Reparacje dla Polski

Przypomnijmy, że sprawę podjął poprzedni rząd. W raporcie z 2022 r. o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej w latach 1939-1945 łączną wartość strat oszacowano na ponad 6 bilionów złotych.

W kwietniu 2023 r. rząd Mateusza Morawieckiego przyjął uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką.

W lutym 2024 r. premier Donald Tusk podczas swojej wizyty w Berlinie oznajmił, że "w sensie formalnym" i "prawnym" kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu, jednak "kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana". Takie też stanowisko wielokrotnie wyrażała strona niemiecka.

Czytaj też:

Broń atomowa w Polsce? Nawrocki odpowiedział jednoznacznieCzytaj też:

Nagły list do Nawrockiego. Oto, co napisał Trump