Broń atomowa w Polsce? Nawrocki odpowiedział jednoznacznie

– Uważam, że Polska powinna być częścią programu Nuclear sharing, powinna mieć swoje zdolności atomowe: energetyczne i militarne. O tym jest partnerstwo polsko-francuskie, takie będzie na mocy traktatu z Nancy, który będę miał przyjemność jako prezydent RP podpisać — oświadczył w wywiadzie dla LCI Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że zamierza zrobić wszystko, aby zapewnić Polsce gwarancje bezpieczeństwa.

– Być może jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale jeśli zapytacie mnie, czy Polska powinna uczestniczyć w programie Nuclear Sharing, oczywiście odpowiem, że tak. Jako prezydent RP chcę zrobić wszystko, co da Polsce gwarancje bezpieczeństwa. Gwarancje te daje już dzisiaj wojsko polskie, gotowość społeczeństwa do tego, aby zrzucać się na zbrojenia. Te gwarancje dają także nasi sojusznicy i jako członek NATO chcemy z tych możliwości korzystać – zauważył.

Broń nuklearna w Polsce?

Dyskusja o możliwości dołączenia Polski do programu Nuclear Sharing trwa już od kilkunastu miesięcy. W udzielonym kwietniu 2024 roku wywiadzie ówczesny prezydent Andrzej Duda powiedział, że popiera pomysł rozlokowania na terytorium Polski broni jądrowej i rozmawia na ten temat z Amerykanami. – To temat rozmów polsko-amerykańskich od pewnego czasu. Ja na ten temat już rozmawiałem kilkakrotnie. Nie ukrywam, że pytany o to, zgłosiłem naszą gotowość. Rosja w coraz większym stopniu militaryzuje okręg królewiecki. Ostatnio relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś – wskazał.

Pomysł spotkał się z poparciem części sojuszników z NATO. Pozytywnie na taką możliwość zareagował m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Program Nuclear Sharing to realizowany w ramach NATO od lat 50. XX wieku program, w ramach którego krajom Sojuszu, nieposiadającym broni atomowej, Amerykanie udostępniają swoje głowice, których — w przypadku konfliktu — mogłyby za pozwoleniem rządu USA użyć. Po rozpadzie ZSRR w ramach programu Nuclear Sharing udostępniane są wyłącznie taktyczne bomby atomowe.

