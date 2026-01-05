Gwałtowny spadek liczby wniosków o azyl. Co się stało w Niemczech?

Według federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, liczba wniosków o azyl w 2025 r. spadła o 51 proc. w porównaniu z 2024 r. i o 66 proc. w porównaniu z 2023 r.

Dziesiątki tysięcy osób – o około 20 proc. więcej niż w roku poprzednim – zostało deportowanych. Komisja Europejska odnotowała również rekordową liczbę deportacji z całej UE.

W 2025 r. liczba złożonych wniosków o azyl zmniejszyła się o ponad 116 tys. – do 113 236. W 2024 r. wpłynęło 229 751 takich wniosków, a w 2023 r. – 329 120. Według federalnego urzędu ds. migracji i uchodźców szczyt nastąpił w 2016 r., kiedy złożono 722 370 wniosków wstępnych.

Zmiana polityki migracyjnej Niemiec. "Wyraźny sygnał"

Jak podaje magazyn "Der Spiegel", możliwymi powodami obecnego spadku liczby wniosków o azyl są kontrole graniczne, a także bardziej restrykcyjna polityka migracyjna Włoch.

Niemieckie MSW uważa, że spadek ten wynika ze "zmiany polityki migracyjnej" rządu federalnego. – Wyraźny sygnał z Niemiec o zmianie polityki migracyjnej w Europie był słyszalny na całym świecie – stwierdził Alexander Dobrindt, minister spraw wewnętrznych RFN.

Jak dodał, Berlin chce osiągnąć porozumienie z Syrią w sprawie deportacji osób, które zwróciły się o azyl, ale ich wnioski zostały odrzucone.

Pierwsza od wielu lat deportacja Syryjczyka, negocjacje z talibami

Pod koniec grudnia pojawiła się informacja, że Niemcy deportowały do ojczyzny skazanego obywatela Syrii. Był to pierwszy taki przypadek od wybuchu wojny domowej w tym kraju w 2011 r.

We wrześniu Dobrindt potwierdził, że rząd RFN prowadzi negocjacje z talibami ws. deportacji z Niemiec obywateli Afganistanu skazanych za przestępstwa.

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 r. po wycofaniu wojsk USA. Od tego czasu Niemcy nie utrzymywały żadnych formalnych stosunków dyplomatycznych z rządem talibów, którego nie uznają za prawowity.

