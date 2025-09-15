Niemcy prowadzą rozmowy z talibami. Chcą deportować Afgańczyków

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 r. po wycofaniu wojsk NATO. Od tego czasu Niemcy nie utrzymywały żadnych formalnych stosunków dyplomatycznych z rządem talibów, którego nie uznają za prawowity.

– Utrzymujemy kontakty techniczne między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a przedstawicielami Afganistanu. Te kontakty powinny ostatecznie doprowadzić do tego, że będziemy mogli regularnie deportować ludzi do Afganistanu – ujawnił Alexander Dobrindt, szef niemieckiego MSW.

Jak podaje Deutsche Welle, Johann Wadephul, minister spraw zagranicznych RFN, również potwierdził, że w Dosze toczą się rozmowy niemiecko-afgańskie na temat deportacji.

W lipcu Niemcy przetransportowały do Afganistanu 81 Afgańczyków z przeszłością kryminalną i odrzuconymi wnioskami o azyl.

Negocjacjami z talibanem oburzona jest część sceny politycznej w Niemczech. Marcel Emmerich (Zieloni) nazwał to skandalem. – Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co terroryści otrzymują w zamian. Dobrindt uzależnia się od organizacji islamistycznej i obniża poziom bezpieczeństwa w kraju – oświadczył.

W połowie sierpnia organizacje praw człowieka złożyły skargę przeciwko niemieckim ministrom spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych, oskarżając ich o to, że nie zapewnili ochrony obywatelom Afganistanu przebywającym w Pakistanie, którym zezwolono na wjazd do Niemiec, przed deportacją do kontrolowanego przez talibów Afganistanu.

Sytuacja w Afganistanie załamała się w sierpniu 2021 r. po wycofaniu amerykańskich sił. Talibowie błyskawicznie zaczęli odbijać poszczególne miasta, a po kilku dniach byli już w stolicy kraju, Kabulu.

Po upadku afgańskiego rządu państwa zachodnie, w tym Polska, przystąpiły do ewakuacji swoich obywateli oraz afgańskich współpracowników.

