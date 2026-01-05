Merz jak Maduro? Ostra reakcja Berlina
Udostępnij1 Skomentuj
Świat

Merz jak Maduro? Ostra reakcja Berlina

Dodano: 
Friedrich Merz, kanclerz Niemiec
Friedrich Merz, kanclerz Niemiec Źródło: Wikimedia Commons
Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, stwierdził, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz mógłby zostać pojmany tak jak przywódca Wenezueli Nicolas Maduro. Słowa doczekały się stanowczej odpowiedzi Berlina.

O ujęciu wenezuelskiego prezydenta poinformował w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych Donald Trump. "Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły z powodzeniem szeroko zakrojoną akcję przeciwko Wenezueli i jej przywódcy, prezydentowi Nicolasowi Maduro, który wraz ze swoją żoną został pojmany i wywieziony z kraju" – napisał na platformie Truth Social prezydent USA. Jak dodał, operacja ta została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania.

Miedwiediew: Metz to neonazista

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Dmitrij Miedwiediew powiedział w wywiadzie dla rosyjskiej agencji prasowej Tass, że podobną akcję z udziałem amerykańskich sił jest sobie w stanie wyobrazić w przypadku innych przywódców, jak choćby kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

– Porwanie neonazisty Merza mogłoby być doskonałym zwrotem akcji w tej serii karnawałowej – powiedział były prezydent Rosji.

– Istnieją nawet powody, aby ścigać go w Niemczech, więc nie byłaby to strata, zwłaszcza że obywatele cierpią za nic – dodał.

Berlin odpowiada na słowa byłego prezydenta Rosji

Na słowa Miedwiediewa szybko zareagowały niemieckie władze. – Zdecydowanie potępiamy tego typu groźby – powiedział zastępca rzecznika rządu Sebastian Hille. Jak zaznaczył, niemiecki gabinet nie widzi powodu, aby z powodu takich wypowiedzi wzmacniać środki bezpieczeństwa związane z ochroną Friedricha Merza.

– Obecne środki bezpieczeństwa sprawdziły się i zapewniają ochronę adekwatną do sytuacji i zagrożenia, na jakie narażony jest kanclerz – zaznaczył Hille.

Zastępca rzecznika rządu zapewnił, że kanclerz Niemiec jest "dobrze i bezpiecznie chroniony", a funkcjonariusze grupy ochronnej Federalnego Urzędu Kryminalnego należą "do najlepszych na świecie".

Czytaj też:
Szwajcaria podjęła decyzję ws. Maduro. Wchodzi w życie natychmiastCzytaj też:
Kolejny kraj na celowniku USA. Plan B to ucieczka z Teheranu do Moskwy

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Deutsche Welle / DPA, DoRzeczy.pl
Czytaj także