Kolejny kraj na celowniku USA. Plan B to ucieczka z Teheranu do Moskwy

Gazeta poinformowała, że najwyższy przywódca Iranu opracował plan ewakuacji z Teheranu, gdyby władzom nie udało się stłumić masowych protestów w kraju, które wybuchły pod koniec grudnia z powodu kryzysu gospodarczego.

Według doniesień wywiadowczych, 86-letni Chamenei ucieknie z 20 osobami ze swojego najbliższego otoczenia, w tym z asystentami i członkami rodziny, jeśli okaże się, że armia i siły bezpieczeństwa odpowiedzialne za tłumienie protestów dezerterują, odmawiają wykonywania rozkazów dowództwa lub przechodzą na stronę demonstrantów.

Ajatollah Chamenei ucieknie do Moskwy?

– Plan B jest przeznaczony dla Chameneiego i jego najbliższego otoczenia, w tym dla jego syna i domniemanego następcy, Mojtaby – powiedziało źródło wywiadowcze.

Według niego, plan ucieczki ajatollaha z Teheranu zakłada "zgromadzenie aktywów, nieruchomości za granicą i gotówki, aby zapewnić sobie bezpieczny wyjazd". Chamenei jest właścicielem rozległej sieci aktywów, których wartość w 2013 r. szacowano na 95 mld dolarów.

Protesty w Iranie

Największe w ostatnich latach demonstracje w Iranie rozpoczęły się 28 grudnia w Teheranie, gdzie sklepikarze protestowali przeciwko hiperinflacji i rosnącym cenom podstawowych towarów. Demonstracje szybko rozprzestrzeniły się na inne duże miasta i prowincje Republiki Islamskiej, obejmując już ponad 220 miejscowości w 26 z 31 irańskich prowincji.

Według organizacji, które zajmują się ochroną praw człowieka, liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych represjami sięga co najmniej 20, a liczba aresztowań przekracza 990.

Trump ostrzega: USA przyjdą z odsieczą

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone są gotowe wesprzeć irańskich demonstrantów, jeśli reżim w Teheranie zacznie ich zabijać.

– Jesteśmy uzbrojeni i gotowi do akcji – oświadczył Trump, na dzień przed wydaniem rozkazu do ataku na Wenezuelę i pojmania jej przywódcy Nicolasa Maduro, który w poniedziałek (5 stycznia) stanie przed sądem w Nowym Jorku.

