Wszyscy za Tarczą Wschód. Ale oto, za czym jeszcze zagłosowali europosłowie koalicji

Rezolucja liczy 78 artykułów oraz 21 punktów preambuły. Politycy koalicji od wczoraj mówią o artykule 13, dotyczącym uznania Tarczy Wschód za flagowy projekt dla bezpieczeństwa UE. PiS i Konfederacja poparły przedmiotową poprawkę, a przeciwko całości rezolucji głosowały z innych powodów.

Bryłka: Chcą oddać decyzje o obronności do instytucji UE

Po przypomnieniu stanowiska Konfederacji, Bryłka w następnym twicie załączyła fragmenty rezolucji i napisała, za czym konkretnie zagłosowali europosłowie z większości rządzącej PO, Polski 2050, PSL i Lewicy.

Możliwość udzielenia Komisji mandatu do zamówień w imieniu państw członkowskich

"Chcą stałego ustanowienia finansowania dla Ukrainy w relacji do polskiego PKB; chcą oddać decyzje o obronności do instytucji UE i zabrać prawo weta polskiemu rządowi; chcą kolejnego europejskiego długu i utraty wpływu na to co, gdzie i za ile kupuje Polska; chcą oddać mandat do składania zamówień zbrojeniowych Komisji Europejskiej, kosztem krajów członkowskich!" – czytamy.

Tarczy Wschód dotyczyła jedna poprawka

Rezolucję Parlament Europejski przegłosował w środę. W jej ramach wyrażono bardzo ważną dla Polski poprawkę uznającą Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE.

Rezolucja nie stanowi oczywiście aktu prawnego, a wyrażenie woli politycznej, wskazującej jednak w jakim kierunku będą zmierzały rozwiązania legislacyjne.

Po głosowaniu w polskiej przestrzeni politycznej rozgorzała prawdziwa burza. Przedstawiciele koalicji rządzącej, w tym wiceminister obrony narodowej i część komentatorów politycznych mocno krytykuje eurodeputowanych PiS i Konfederacji za rzekome głosowanie przeciwko Polsce, mimo że poparli oni poprawkę dotyczącą Tarczy Wschód.

Premier i szef MON krytykują PiS i Konfederację

"Głosowanie europosłów PiS i Konfederacji przeciwko uznaniu #TarczaWschód za flagowy projekt na rzecz bezpieczeństwa UE to nie głosowanie przeciwko propozycji rządu. To głosowanie przeciwko bezpieczeństwu Ojczyzny i wbrew polskiej racji stanu. Maski opadły" – napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Tarcza Wschód była wspólnym zadaniem dla całej Europy. W Parlamencie Europejskim tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw. W tym… PiS! Koniec złudzeń" – napisał Donald Tusk.

W reakcji stanowisko swoich ugrupowań przypomnieli wobec tego liderzy tych ugrupowań – Jarosław Kaczyński i Krzysztof Bosak.

