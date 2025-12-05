Hollywood współpracuje z Watykanem. O czym będzie film?

– To niezwykły zaszczyt współpracować z papieżem Leonem i Watykanem przy tym projekcie. Historia św. Piotra jest fundamentalna dla wiary chrześcijańskiej i jestem głęboko wdzięczny za zaufanie i dostęp, które mi powierzono, by pomóc ukazać to dziedzictwo na ekranie – powiedział Vatican News Chris Pratt.

Reżyserką dokumentu jest hiszpańska twórczyni Paula Ortiz. Scenariusz przygotował Andrea Tornielli we współpracy z archeologiem Pietro Zanderem. Premiera zaplanowana jest na 2026 rok, w 400. rocznicę poświęcenia obecnej Bazyliki św. Piotra. Nowy dokument ma odsłonić kadry, których dotąd nie widział nikt poza archeologami i nielicznymi ekspertami. To opowieść o wierze, historii i miejscu, które ukształtowało chrześcijański świat.

Od grobu rybaka do wielkiej bazyliki

Historia bazyliki nierozerwalnie łączy się z losami apostoła Piotra. Zginął śmiercią męczeńską na wzgórzu watykańskim w 64 roku n.e. Jego grób od pierwszych wieków stał się miejscem kultu. To tu, obok niego, chcieli być pochowani pierwsi chrześcijanie. Cesarz Konstantyn polecił wyrównać wzgórze, by nad miejscem pochówku wzniesiono pierwszą monumentalną świątynię.

Dokument prowadzi widza przez najważniejsze odkrycia archeologiczne XX wieku. W 1950 roku Pius XII ogłosił identyfikację miejsca pochówku apostoła po dekadzie badań prowadzonych pod bazyliką. Kolejne analizy pozwoliły św. Pawłowi VI ogłosić w 1968 roku odnalezienie kości. Papież mówił wtedy: "Relikwie Piotra zostały zidentyfikowane w sposób, który możemy uznać za przekonujący… Mamy powody, by uważać, że odnaleziono nieliczne, lecz święte doczesne szczątki Księcia Apostołów".

Czytaj też:

Duże zmiany w Watykanie. Papież zlikwidował komisję ds. darowiznCzytaj też:

"Nie" dla diakonatu kobiet. Choć orzeczenie nie jest definitywne