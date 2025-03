Czas zacząć spłacać dług Morawieckiego

„Liczy się Polska. 770 miliardów złotych dla Polski” – krzyczały one na każdym kroku, w każdym, nawet najodleglejszym zakątku kraju, reklamując udział Polski w unijnym Funduszu Odbudowy. W Funduszu, który wypłacać miał i podobno do dziś wypłaca pieniądze pochodzące – co skrzętnie w tych reklamach przemilczano – nie z czyjegokolwiek daru (bo niby z czyjego?), a po prostu, w części – z dodatkowych wpłat dokonywanych do kasy UE przez państwa członkowskie UE (czyli także Polskę, a więc jej podatników), a w części – z kredytu zaciągniętego wtedy po raz pierwszy w historii UE przez UE, a raczej przez Brukselę w imieniu UE; kredytu, który też przecież spłacić będą musiały państwa członkowskie UE (czyli również Polska, a więc jej podatnicy).