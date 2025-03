Zełenski: Pokój na Ukrainie nie może być obwarowany warunkami Rosji

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że pokój w tym kraju "nie może być obwarowany warunkami". Polityk wypowiedział te słowa po wideokonferencji na temat Ukrainy, zorganizowanej przez brytyjskiego premiera Keira Starmera. – Putin okłamuje wszystkich na temat sytuacji na froncie, zwłaszcza na temat tego, co dzieje się w obwodzie kurskim – dodał.

Wideokonferencja na temat przyszłości Ukrainy

W sobotę po południu odbyła się wideokonferencja ponad 20 liderów państw i organizacji międzynarodowych. Zainicjowana przez stronę brytyjską rozmowa była poświęcona bezpieczeństwu Europy i przyszłości Ukrainy.

Wziął w niej udział szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Tuż po zakończeniu spotkania zapewnił, że "jest pełne zjednoczenie państw europejskich i innych w kontynuacji wparcia dla Ukrainy". Dodał, że nadal trzeba wywierać presję ekonomiczną i polityczną na Rosję.

Zełenski wzywa do wywierania presji na Rosję

W wideokonferencji uczestniczył prezydent zaatakowanej Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Na spotkaniu europejskich przywódców powiedziałem, że droga do pokoju musi rozpocząć się bezwarunkowo. A jeśli Rosja tego nie chce, to należy wywierać na nią silną presję, dopóki tego nie zrobi" – napisał prezydent Ukrainy na platformie X.

Polityk podkreślił, że wspólnota międzynarodowa nie może brać pod uwagę opinii Rosji na temat międzynarodowych sił pokojowych w jego kraju.

"Kontyngent musi stacjonować na ukraińskiej ziemi. To jest gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy i gwarancja bezpieczeństwa dla Europy. Jeśli Putin chce sprowadzić jakiś zagraniczny kontyngent na terytorium Rosji, to jego sprawa. Ale decydowanie o bezpieczeństwie Ukrainy i Europy to już nie jego sprawa" – podkreślił.

Jak ocenił Zełenski, Rosjanie pokazują, że nie chcą pokoju w wojnie przeciwko jego państwu.

