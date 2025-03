Zełenski: Putin boi się powiedzieć to wprost Trumpowi

Władimir Putin zabrał głos w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie. – Zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, czegoś, co usunie pierwotne przyczyny kryzysu. Jeśli chodzi o gotowość Ukrainy do zawieszenia broni, odbyło się spotkanie Amerykanów i Ukraińców w Arabii Saudyjskiej i wygląda na to, że decyzja została podjęta przez stronę ukraińską pod presją Ameryki – powiedział rosyjski przywódca.

Wołodymyr Zełenski odniósł się do wystąpienia Władimira Putina. – Wszyscy słyszeliśmy bardzo przewidywalne, bardzo manipulacyjne słowa Putina w odpowiedzi na pomysł ciszy na froncie. W rzeczywistości przygotowuje on teraz odmowę. Putin oczywiście boi się powiedzieć wprost prezydentowi Trumpowi, że chce kontynuować tę wojnę, że chce zabijać Ukraińców. Dlatego w Moskwie formułują ideę milczenia z takimi warunkami wstępnymi, że nic się nie wydarzy lub że nie wydarzy się tak długo, jak to możliwe – skomentował prezydent Ukrainy. – Putin często to robi: nie mówi wprost "nie", ale robi to w taki sposób, że praktycznie tylko opóźnia wszystko i uniemożliwia normalne rozwiązania. Uważamy, że to kolejna rosyjska manipulacja – dodał.

Zełenski domaga się sankcji

– Była amerykańska propozycja bezwarunkowej ciszy na niebie, na morzu i na froncie. My w Ukrainie przyjęliśmy tę propozycję. Usłyszeliśmy od strony amerykańskiej, że są gotowi zorganizować kontrolę i weryfikację. Jest to możliwe dzięki amerykańskim i europejskim możliwościom – wyjaśnił Zełenski w swoim wieczornym orędziu, które zamieścił na platformie Telegram.

– Nie stawiamy warunków, które cokolwiek komplikują. Rosja to robi. Mówiliśmy: jedynym, który będzie przeciągał sprawy, jedynym, który będzie niekonstruktywny, jest Rosja. Oni potrzebują wojny. Putin ukradł lata pokoju i kontynuuje tę wojnę, dzień po dniu. Teraz musimy wywrzeć na niego presję. Musimy nałożyć sankcje, które pomogą – zaznaczył.

