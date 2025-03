Trump reaguje na wystąpienie Putina. "Miejmy nadzieję, że postąpi właściwie"

Podczas wspólnej konferencji z Aleksandrem Łukaszenką Władimir Putin mówił o możliwości 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie. – Chciałbym podziękować prezydentowi Stanów Zjednoczonych za poświęcenie tak dużej uwagi uregulowaniu konfliktu w Ukrainie. Zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, czegoś, co usunie pierwotne przyczyny kryzysu. Jeśli chodzi o gotowość Ukrainy do zawieszenia broni, odbyło się spotkanie Amerykanów i Ukraińców w Arabii Saudyjskiej i wygląda na to, że decyzja została podjęta przez stronę ukraińską pod presją Ameryki – powiedział rosyjski przywódca.

Putin spotka się w czwartek wieczorem na Kremlu ze specjalnym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa Stevenem Witkoffem. Głównym tematem ich rozmowy ma być propozycja 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie.

Trump o wystąpieniu Putina. "Nie było kompletne"

Donald Trump spotkał się w czwartek w Gabinecie Owalnym z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Prezydent Stanów Zjednoczonych był pytany przez dziennikarzy o wystąpienie Władimira Putina. – Złożył bardzo obiecujące oświadczenie, ale nie było ono kompletne – ocenił.

– Docierają do nas wieści, że w Rosji wszystko zmierza w dobrą stronę. Chcielibyśmy zobaczyć zawieszenie broni ze strony Rosji. Wiele szczegółów ostatecznego porozumienia zostało już omówionych. Teraz zobaczymy, czy Rosja tam [przy stole negocjacyjnym – przy. red.] będzie, a jeśli nie, będzie to bardzo rozczarowujący moment dla świata – mówił amerykański przywódca, cytowany przez agencję Reutera. – Miejmy nadzieję, że Rosja postąpi właściwie – podkreślił.

Rozmowy USA-Ukraina

We wtorek w Arabii Saudyjskiej odbyło się spotkanie delegacji z Waszyngtonu i Kijowa. Strona ukraińska wyraziła gotowość do natychmiastowego zawieszenia broni.

"Prezydent Rosji Władimir Putin chce, by jego warunki zostały spełnione, zanim zgodzi się na rozejm na Ukrainie" – napisała w środę agencja Bloomberg, powołując się na swoje anonimowe źródła. Wśród warunków ma być wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę i neutralny status państwa ukraińskiego.

Czytaj też:

"National Review" o celu końcowym wojny na UkrainieCzytaj też:

Ukraina podpisała porozumienie. Duże wsparcie militarne