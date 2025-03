Doradca Kremla: Obecnie nie ma potrzeby spotkania Putina z Trumpem

Na razie brak jest szczegółowych informacji dotyczących bezpośrednich kontaktów między prezydentami Rosji i USA, Władimirem Putinem oraz Donaldem Trumpem. – Spotkania te odbędą się w odpowiednim czasie, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak obecnie Moskwa i Waszyngton prowadzą współpracę na innych poziomach – zaznaczył doradca Władimira Putina Jurij Uszakow.

Uszakow: Trwają kontakty na innych szczeblach

– Przygotowujemy się do spotkania i zorganizujemy je, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Na razie trwają kontakty na innych szczeblach – powiedział Uszakow w wywiadzie dla programu "Moskwa. Kreml. Putin" emitowanego na kanale Rossija1.

Fragment wywiadu został udostępniony przez prowadzącego program, Pawła Zarubina, na jego kanale Telegram. – To spotkanie i rozmowa telefoniczna mogą zostać zorganizowane dość szybko, ale na razie nie mogę podać żadnych konkretów – dodał Zarubin.

Delegacja USA w Moskwie

W czwartek do Rosji dotarła amerykańska delegacja. W Moskwie wylądował samolot ze specjalnym doradcą prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Stevenem Wilkoffem. Wiadomo, żewysłannik Trumpa ma rozmawiać z przywódcą Rosji. Będzie to już drugie spotkanie Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. Po raz pierwsze rozmawiali przez trzy godziny 12 lutego w Moskwie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zasugerował, że Władimir Putin może w czwartek skomentować sytuację związaną z Ukrainą i propozycjami pokojowymi. Do wystąpienia może dojść po spotkaniu prezydenta Rosji z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, który przebywa w Moskwie z oficjalną wizytą.

Kluczowym pytanie jest, czy Rosja przystanie na pomysł 30-dniowego zawieszenia broni, na które zgodę wyraziła Ukraina. – Proponowane zawieszenie broni w Ukrainie to tylko tymczasowe wytchnienie dla ukraińskiego wojska – powiedział Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej, cytowany przez państwową agencję RIA Nowosti. Jak stwierdził, Rosja dąży do długoterminowego pokojowego rozwiązania w Ukrainie, które "będzie uwzględniać interesy i obawy Moskwy".

