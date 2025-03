Będzie zawieszenie broni? Doradca Putina zabrał głos

W czwartek do Rosji dotarła amerykańska delegacja. W Moskwie wylądował samolot ze specjalnym doradcą prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Stevenem Wilkoffem. Wiadomo, żewysłannik Trumpa ma rozmawiać z przywódcą Rosji. Będzie to już drugie spotkanie Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. Po raz pierwsze rozmawiali przez trzy godziny 12 lutego w Moskwie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zasugerował, że Władimir Putin może w czwartek skomentować sytuację związaną z Ukrainą i propozycjami pokojowymi. Do wystąpienia może dojść po spotkaniu prezydenta Rosji z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, który przebywa w Moskwie z oficjalną wizytą.

Uszakow: Tymczasowe wytchnienie

Kluczowym pytanie jest, czy Rosja przystanie na pomysł 30-dniowego zawieszenia broni, na które zgodę wyraziła Ukraina. – Proponowane zawieszenie broni w Ukrainie to tylko tymczasowe wytchnienie dla ukraińskiego wojska – powiedział Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej, cytowany przez państwową agencję RIA Nowosti. Jak stwierdził, Rosja dąży do długoterminowego pokojowego rozwiązania w Ukrainie, które "będzie uwzględniać interesy i obawy Moskwy".

Jednocześnie doradca Putina oświadczył, że "kroki naśladujące pokojowe działania w Ukrainie nie są potrzebne nikomu". Uszakow, przekazał, że nie wyklucza, że rosyjski przywódca w czwartek wyrazi "bardziej konkretne i znaczące oceny propozycji tymczasowego zawieszenia broni w Ukrainie".

– USA rozumieją, że członkostwo Ukrainy w NATO nie może być dyskutowane w kontekście rozmów pokojowych i przyszłości tego kraju – mówił Uszakow, komentując rozmowy z amerykańskim doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mikem Waltzem.

Rozmowy USA-Ukraina

We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej odbyła się pierwsza tura rozmów USA-Ukraina. Delegacja Ukrainy wyraziła gotowość do natychmiastowego zawieszenia broni. Teraz Amerykanie ponownie skontaktują się z Moskwą. Ma to nastąpić już w środę. Jeśli propozycja zawarcia rozejmu zostanie zaakceptowana, wszystko będzie prawdopodobnie zmierzało w stronę negocjacji pokojowych Ukrainy z Rosją.

Prezydent Rosji Władimir Putin chce, by jego warunki zostały spełnione, zanim zgodzi się na rozejm na Ukrainie – napisała w środę agencja Bloomberg, powołując się na swoje anonimowe źródła. Wśród warunków ma być wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę i neutralny status państwa ukraińskiego.

