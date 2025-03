"Tusk mógłby to sobie napisać na czole". Poseł PiS ostro o rezolucji PE

Rezolucja przewiduje m.in. uznanie Tarczy Wschód za inicjatywę "dążącą do wspólnego bezpieczeństwa Unii".

– Pracowałem długie tygodnie nad tym, żeby Tarcza Wschód – wydatki, inwestycje i bezpieczeństwo polskiej granicy – zostały uznane za wspólną odpowiedzialność całej Unii Europejskiej. Wymagało to bardzo poważnych zabiegów – mówił w czwartek premier Donald Tusk.

Kurzajewski: Tusk o tym nie wspomina

Przeciwko poprawce dotyczącej Tarczy Wschód opowiedzieli się przedstawiciele polskiej opozycji. Ich zdaniem zapisy rezolucji zawierają sformułowania, które bezpośrednio naruszają polską suwerenność. Dodatkowo politycy ocenili, że deklaracja o wspólnej odpowiedzialności UE za finansowanie projektu nie ma żadnej wartości.

W rezolucji nie wspomniano ani słowem o finansowaniu Tarczy Wschód. Zawiera ona jedynie akapit mówiący o "uznaniu" tego projektu. "Tusk mógłby to sobie napisać na czole – wartość takiej deklaracji byłaby identyczna" – stwierdził na portalu X poseł PiS Mateusz Kurzejewski.

"Tusk oczywiście nie wspomina, że rezolucja: jest pierwszym krokiem do wypchnięcia US Army z Europy, odbiera Polsce prawo do decydowania o rozwoju własnej armii i przemysłu zbrojeniowego, tworzy fundament pod NATO-bis, uzależnia zakupy sprzętu wojskowego od niemieckiej i francuskiej zbrojeniówki” – napisał polityk.

Morawiecki: Te decyzje powinny być podejmowane wyłącznie przez Polskę

Kwestię głosowania w Parlamencie Europejskim ws. Tarczy Wschód skomentował na portalu X także były premier, Mateusz Morawiecki. "Decyzje dotyczące naszych granic, bezpieczeństwa, zbrojeń i armii powinny być podejmowane WYŁĄCZNIE przez Polskę, a nie przez żadną instytucję ani urzędnika międzynarodowego" – podkreślił szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

"Ludzie, którzy głosują za tym, by przekazać europejskim biurokratom odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, stanowią zagrożenie dla Polski! Im szybciej odsuniemy ich od władzy, tym lepiej" – dodał.

