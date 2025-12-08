Morawiecki lepiej zarządzał gospodarką. To badanie zasmuci Tuska

"Który rząd lepiej zadbał o portfele zwykłych Polaków?"

– takie pytanie postawiono respondentom w badaniu przeprowadzonym przez IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Na poprzedni rząd wskazało w sumie 38,8 proc. badanych (25,2 proc. – "zdecydowanie", a 13,6 proc. – "raczej"). 36,8 proc. ankietowanych wskazuje w sondażu, że to obecny rząd lepiej dba o portfele Polaków (13,7 proc. wybiera opcję "zdecydowanie", a 23,1 proc. – "raczej").

Co piąty badany uważa, że obydwa rządy poradziły sobie tak samo – łącznie odpowiedź tę wskazało 22,3 proc. badanych. 2,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Opinie sympatyków poszczególnych partii

Wyniki prezentują się inaczej, gdy wziąć pod uwagę preferencje wyborcze ankietowanych. "Żaden z wyborców koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica) nie wskazuje w odpowiedzi rządu PiS. 60 proc. stwierdza natomiast, że to gabinet Donalda Tuska 'raczej' poradził sobie lepiej w zadbaniu o portfele Polaków, a 39 proc. uważa, że 'zdecydowanie' lepiej" – czytamy. Tylko 4 proc. ankietowanych wyborców koalicji rządzącej wybiera odpowiedź, że oba rządy poradziły sobie "tak samo".

Z kolei W grupie wyborców opozycji 46 proc. respondentów uważa, że "zdecydowanie" lepiej o portfele zwykłych ludzi dbał rząd PiS, a 18 proc. wskazuje, że robił to "raczej" lepiej.

Zdecydowaną różnicę widać jednak w przypadku odpowiedzi "tak samo". Aż 34 proc. wyborców opozycji twierdzi, że oba rządy – Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska – w równym stopniu dbają o portfele Polaków. Wyborcy zaliczani do opozycji to sympatycy PiS, osoby popierające Konfederację, KKP Grzegorza Brauna i Partię Razem.

Wśród pozostałych wyborców przeważa opinia, że o portfele Polek i Polaków lepiej zadbał rząd PiS (21 proc. – "zdecydowanie", 32 proc. – "raczej"). Opcję "tak samo" wybiera w tej grupie 31 proc. ankietowanych. A rząd Koalicji 15 Października wskazuje zaledwie 5 proc. badanych – opisuje WP.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 21-23 listopada 2025 r. na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

