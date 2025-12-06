Kto powinien być twarzą PiS? Ten sondaż zmartwi liderów

O to, kto powinien być twarzą PiS przed kolejnymi wyborami, zapytała Polaków pracownia SW Research na zlecenie Onetu. Okazuje się, że najwięcej respondentów oczekuje pojawienia się zupełnie nowej postaci, która mogłaby poprowadzić największą partię opozycyjną do zwycięstwa.

Nie Kaczyński, nie Morawiecki, nie Czarnek. "Ktoś inny"

Spośród znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości najwięcej badanych wskazało Jarosława Kaczyńskiego. 11,9 proc. respondentów chce, by to właśnie prezes był twarzą partii w kampanii wyborczej. Drugie miejsce zajął były premier Mateusz Morawiecki, który uzyskał 10,7 proc. Na najniższym stopniu podium uplasował się natomiast były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek z wynikiem 8,4 proc.

Natomiast 6,4 proc. badanych stwierdziło, że twarzą PiS przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi powinien być Mariusz Błaszczak, obecny szef klubu parlamentarnego partii.

Warto jednak zwrócić uwagę, że aż 23,8 proc. respondentów wybrało odpowiedź "ktoś inny". Oznacza to, że rozpoznawalni liderzy formacji nie spełniają pokładanych oczekiwań, jeśli chodzi o poprowadzenie partii do zwycięstwa wyborczego.

Z kolei 38,8 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Nowy sondaż. Liderem KO

Według najnowszego badania CBOS, liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 30,3 proc., o 1,5 pkt proc. więcej niż w listopadzie.

Drugie miejsce ze stratą prawie 10 pkt proc. zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 20,7 proc. głosów. To dokładnie tyle samo, ile w zeszłym miesiącu.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,5 proc., co oznacza spadek o 0,8 pkt proc. w porównaniu z listopadem.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 7 pkt proc. Ugrupowanie Grzegorza Brauna straciło w ciągu miesiąca 1,5 pkt proc., najwięcej spośród wszystkich formacji ujętych w sondażu.

Na granicy progu wyborczego balansuje Lewica z wynikiem 5,2 proc (wzrost o 1,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem CBOS).

