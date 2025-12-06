Zła wiadomość dla Tuska. Sondaż nie zostawia złudzeń

W sondażu United Surveys, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, padło pytanie: "Jak oceniasz obecną sytuację gospodarczą Polski w porównaniu z okresem rządów PiS?".

Większość Polaków uważa, że za Tuska jest gorzej

Jak wynika z badania, 29,5 proc. respondentów jest zdania, że sytuacja jest "zdecydowanie gorsza", natomiast 17,9 proc. uważa, iż obecnie jest "trochę gorzej". Takie wyniki oznaczają, że łącznie aż 47,4 proc. osób wyraża negatywną ocenę.

Z kolei 21,1 proc. badanych stoi na stanowisku, że obecnie jest "zdecydowanie lepiej", zaś kolejne 17,3 proc. iż "trochę lepiej". Takie rezultaty wskazują, że 38,4 proc. respondentów ocenia sytuację gospodarczą Polski jako korzystną.

"Nieco ponad jedna dziesiąta ankietowanych (12,4 proc.) uważa, że między obecnym stanem gospodarki a okresem rządów PiS nie ma większej różnicy. Niewielki odsetek (1,7 proc.) przyznał, że nie potrafi jednoznacznie ocenić sytuacji" – czytamy na wp.pl.

Co z polską gospodarką? Nowe dane ws. PKB

Tymczasem Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,8 proc. r/r w III kw. 2025 r. wobec 2,8 proc. wzrostu r/r w analogicznym kwartale 2024 r. – podał na początku grudnia Główny Urząd Statystyczny.

"Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 2,8 proc. w analogicznym kwartale 2024 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)" – czytamy w komunikacie.

Według szybkiego szacunku, wzrost Produktu Krajowego Brutto w tym ujęciu w III kwartale wyniósł 3,7 proc.

W III kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc., podał też Urząd.

Czytaj też:

Tyle wyniosła stopa bezrobocia. Polska w czołówceCzytaj też:

Polacy opuszczają Wielką Brytanię. Fala powrotów do kraju