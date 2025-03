"Kolejny etap zamachu na ustrój". Sędziowie TK nie otrzymali wynagrodzenia

Ustawa budżetowa na 2025 r. nie przewiduje żadnych środków finansowych na wynagrodzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Portal wPolityce.pl wystąpił do TK z pytaniami dotyczącymi sytuacji finansowej. "W miesiącu lutym Trybunał Konstytucyjny (Skarb Państwa) nie wypłacił sędziom wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla pracowników w miesiącu styczniu i lutym zostały wypłacone bez zakłóceń. Zaległość Skarbu Państwa wobec sędziów TK wynosi aktualnie wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia (wynagrodzenia sędziów TK za miesiąc luty). Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się już do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wypłatę zaległego wynagrodzenia w drodze przedsądowego wezwania do zapłaty" – czytamy w komunikacie.

Trybunał skierował do szefa resortu finansów wnioski o uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy. Andrzej Domański nie odniósł się dotąd do sprawy. "Trybunał Konstytucyjny złożył do Ministra Finansów wnioski o uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2025 rok »Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa« cz. 83 poz.16. Wniosek o przyznanie kwoty na wynagrodzenia dla sędziów TK na cały rok (10 230 000 zł) został przez Ministra Finansów odrzucony bez uzasadnienia merytorycznego. Wniosek o przyznanie kwoty na wynagrodzenia dla sędziów TK za miesiąc luty pozostaje bez rozpoznania (ani nie jest odrzucony ani uwzględniony)" – przekazał TK.

"Zagłodzenie" Trybunału Konstytucyjnego

"Tak właśnie wygląda kolejny etap zamachu na ustrój Polski w wykonaniu Donalda Tuska i jego współpracowników" – skomentował były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro na platformie X.

"Tak jak zapowiadali politycy Platformy, zaczęło się »zagłodzenie« finansowe sędziów Trybunału Konstytucyjnego" – wskazał poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.

