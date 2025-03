"Do Rzeczy" nr 12: Superpaństwo z obawy przed Putinem. Unijczycy wykorzystują strach przed Rosją do federalizowania UE

– Skoro Stany Zjednoczone mają inne interesy w europejskim środowisku bezpieczeństwa, to gdyby Rosja – a przecież ona może to zrobić, żeby przetestować NATO – zaatakowała kraje nadbałtyckie, USA mogłyby nie podjąć interwencji w ich obronie ze względu na silną rozbieżność z Europą na tle charakteru i celów wojny na Ukrainie, a także potencjalne wycofywanie swoich aktywów z naszego kontynentu – ostrzega gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Donalda Tuska może korcić rola, do której zachęcany jest przez swoich mocodawców w Europejskiej Partii Ludowej i szeroko rozumianej eurokracji. Chodzi o atakowanie Donalda Trumpa z pozycji europejskiej moralnej wyższości i rzucanie mu w oczy zapowiedzi europejskiej wielkości, opartej na zaciągniętym na poczet przyszłych zbrojeń kredycie i fantastycznych wizjach dopędzenia USA w nowoczesnych technologiach – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Harcownik Unii".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– "September 5" to jeden z najlepszych filmów 2024 r. Z przyczyn politycznych ominęły go prestiżowe nagrody – ocenia Piotr Gociek w tekście "Czarny wtorek".

– Po zwycięstwie Donalda Trumpa znaczna część polskiej prawicy wpadła w euforię, zupełnie zapominając, jak instrumentalnie prezydent USA traktował polskie władze w czasie swojej pierwszej kadencji – stwierdza Jan Fiedorczuk w artykule "Zakochani w Trumpie".

– Redakcje "Więzi" oraz "Tygodnika Powszechnego" po śmierci ks. Michała Czajkowskiego próbowały nie tylko wybielać jego biografię, przejść do porządku dziennego nad jego długoletnią działalnością agenturalną oraz czynami pedofilskimi, lecz także szantażować moralnie wszystkich tych, którzy się nie zgadzali na kreowanie go na postać wybitną, wspaniałą, "czyniącą dobro". To razi mocno, tym bardziej że wobec innych pedofilów w sutannach katolicy "otwarci" postępowali zupełnie inaczej, stale eksponując ich winy i domagając się daleko idących kościelnych rozliczeń. W przypadku swojego księdza postanowili postąpić jednak zupełnie inaczej – pisze Rafał Łatka w tekście "Donosiciel bez skrupułów".

– Pokój na froncie nie przyniesie pokoju w głowach Rosjan i Ukraińców. Weterani z zespołem stresu pourazowego z bohaterów stają się przestępcami. Doświadczenie koszmaru wojny zostawi trwały ślad w psychice nie tylko żołnierzy, lecz także cywilów – tłumaczy Maciej Pieczyński w artykule "Czym grozi wojenna trauma".

– Po trzech latach wojny rosyjska gospodarka ewidentnie cierpi, choć wieszczenie jej rychłego upadku to przejaw myślenia życzeniowego – stwierdza Jakub Wozinski w tekście "Na Wschodzie bez zmian".

W najnowszym numerze również Łukasz Warzecha krytycznie o szansach Karola Nawrockiego.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 17 marca 2025 r.

