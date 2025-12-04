Ostre stanowisko Niemiec ws. reparacji. "Nie jest to temat do negocjacji"

Knut Abraham stwierdził, że w temacie reparacji stanowisko Berlina jest niezmienne. Niemieckie władze nie mają zamiaru dyskutować na ten temat. – Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił, że nie jest to temat do negocjacji ani pod względem prawnym, ani politycznym – stwierdził.

Jednocześnie odniósł się wspólnej deklaracji podsumowującej poniedziałkowe polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. – Zapisano w niej, że strona niemiecka rozważa dalsze odszkodowania i świadczenia dla żyjących jeszcze ofiar. Oczekuję, że wkrótce pojawi się większy nacisk w tej sprawie, ponieważ ofiary są coraz starsze i dlatego mamy obowiązek przyspieszyć tę analizę – podkreślił.

W sprawie zadośćuczynienia polskim ofiarom Abraham stwierdził, że ta kwestia wymaga pilnego działania. – Oczekuję, że wkrótce pojawi się większy nacisk w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień, ponieważ ofiary są coraz starsze i dlatego mamy obowiązek przyspieszyć tę analizę – przekazał pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską.

Pełnomocnik dodał, że jego zdaniem pozytywem jest, że wspólne konsultacje w ogóle się odbyły. – Prowadzimy je tylko z wybranymi partnerami, a nie wszystkimi krajami sąsiednimi. To znak szczególnie bliskich relacji między Polską a Niemcami – ocenił.

Polska zapłaci ofiarom Niemiec? Tusk wywołał burzę

W poniedziałek (1 grudnia) w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i kanclerza Friedricha Merza. Podczas ich wspólnej konferencji prasowej Tusk był pytany m.in. o reparacje wojenne i zadośćuczynienie dla polskich ofiar, które jeszcze żyją.

– Jeśli chodzi o symboliczne wsparcie ze strony Niemiec dla tych żyjących jeszcze bezpośrednich ofiar II wojny światowej, to oczywiście będę o tym jeszcze rozmawiał dzisiaj. I uświadomię taką oczywistą, smutną rzecz: jest ich w tej w chwili, według szacunków fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, (...) około 50 tys. – stwierdził szef rządu.

Jak dodał, gdy rozmawiał w ostatnich latach o zadośćuczynieniu z poprzednim kanclerzem Olafem Scholzem, było to ok. 60 tys. osób. – Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest – zwrócił się do Niemców.

– Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić – zakończył premier.

