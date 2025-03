Wiadomo, kiedy sztab złoży podpisy pod kandydaturą Nawrockiego na prezydenta

Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego kandydata popieranego przez PiS, przekazał, że we wtorek w Państwowej Komisji Wyborczej zostaną złożone podpisy poparcia i dokumenty potrzebne do rejestracji Karola Nawrockiego – kandydata na Prezydenta RP.

Nawrocki dołączy do Mentzena, Brauna i Trzaskowskiego

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Dotychczas złożenie podpisów do PKW ogłosiło trzech kandydatów – Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość) oraz Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej). W czwartek dołączył do nich Rafał Trzaskowski, który twierdzi, że zgromadził milion podpisów.

Kaczyński ruszył w Polskę

Tymczasem Jarosław Kaczyński zainaugurował objazd po Polsce, by wspomóc kampanię Karola Nawrockiego i zmobilizować partyjne kadry do większego zaangażowania w trwającą kampanię prezydencką. Prezes PiS wygłosił przemówienie w Siedlcach.

Swoje wystąpienie Kaczyński rozpoczął od sprawy śmierci swojej współpracowniczki Barbary Skrzypek, którą łączy z przesłuchaniem w prokuraturze. W dalszej części, mówił o wyborach prezydenckich, wskazując, jakie są jego zdaniem różnice pomiędzy Nawrockim, a kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim.

Pierwsza tura 18 maja

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga – 1 czerwca. Na ten moment w sondażach prowadzi prezydent Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że jego konkurentem w drugiej turze będzie plasujący się za nim Nawrocki albo Mentzen, który jest trzeci. Obaj zdecydowanie wyprzedają Szymona Hołownię i resztę stawki.

