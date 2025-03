"Jest nas wielu". Nawrocki złożył podpisy do PKW

We wtorek komitet, popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego dostarczył do PKW podpisy niezbędne do rejestracji w wyborach prezydenckich. Ich liczba znacznie przekroczyła wymagane 100 tys.

Nawrocki dostarczył podpisy do PKW. "Jestem z tego bardzo dumny"

– Te ponad 1 300 000 osób, które złożyło swoje podpisy pod listami poparcia, jest dowodem na to, że jest nas wielu zdeterminowanych do tego, aby iść do zwycięstwa w wyborach 18 maja. To najwięcej podpisów zebranych przez sztaby kandydatów, jestem z tego bardzo dumny – powiedział Karol Nawrocki na konferencji prasowej przed Państwową Komisją Wyborczą.

– Bardzo dziękuję wszystkim z 1 300 000 obywateli i obywatelek, którzy popierają moją kandydaturę i gwarantuję, że ten wielki zaszczyt i to ogromne zobowiązanie jeszcze bardziej motywuje mnie do ciężkiej pracy. Za mną stoi najlepszy sondaż, te ponad 1 300 000 podpisów jest najlepszym sondażem, sondażem ważącym dużo więcej, mającym dużo większą kalorię niż internetowe sondaże na 600 respondentach – kontynuował.

– To by nie mogło się także wydarzyć, gdyby nie struktury, działacze partii Prawo i Sprawiedliwość […] wsparcie tak dużej struktury, największej partii w polskim parlamencie, wsparcie swojego kandydata na urząd prezydenta w tym procesie zbierania podpisów było zasadniczym wsparciem i bardzo dziękuję partii Prawo i Sprawiedliwość – dodał.

twitter

Wybory prezydenckie. Na kogo zagłosują Polacy?

Z nowego sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wynika, że liderem wyścigu prezydenckiego niezmiennie pozostaje Rafał Trzaskowski. Coraz ciekawiej robi się za plecami kandydata Koalicji Obywatelskiej. Drugi jest popierany przez PiS Karol Nawrocki, który rywalizuje ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. W marcu był już sondaż, według którego to Mentzen zameldowałby się w drugiej turze. Reszta stawki najprawdopodobniej nie będzie się liczyć w walce o finałowe starcie, choć zmagania o czwartą lokatę również mogą być całkiem interesujące. Na razie pozycję tę utrzymuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach, zapytano o to, na którego kandydata zamierzają zagłosować. Trzaskowskiego zamierza poprzeć 32 proc. respondentów. Drugi w wyścigu o fotel prezydencki jest Karol Nawrocki z poparciem na poziomie 19,5 proc. Wynik Sławomira Mentzena w sondażu to 18,9 proc.

Zaraz za podium plasuje się Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 może liczyć na 5,7 proc. poparcia. Z 3 proc. głosów na piątej pozycji uplasował się europoseł Grzegorz Braun. Szóste miejsce należy do kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat – 1, 8 proc. Za nią jest Krzysztof Stanowski 1,4 proc, a dalej Adrian Zandberg w wynikiem 1,2 proc. Dziewiąte miejsce zajmuje Marek Jakubiak – 0,6 proc. Pozostali kandydaci nie przekraczają 0,5 proc.

Czytaj też:

Ostra walka o II turę. Mentzen odpowiada NawrockiemuCzytaj też:

Zaskakujący sondaż. Tylko trzy partie w Sejmie