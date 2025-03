Pogróżki wobec Wrzosek. Bodnar: To niepojęte

Prokurator Ewa Wrzosek potwierdziła, że wystąpiła o ochronę w z uwagi na "niezliczoną liczbę" kierowanych wobec niej gróźb karalnych i nawoływania do popełnienia przestępstw na jej szkodę, w tym "niewyobrażalną kampanię hejtu i nienawiści, inspirowanej przez osoby publiczne i polityków".

Bodnar zdziwiony hejtem na Wrzosek

Jak ocenił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, to "niepojęte", że prokurator prowadząca sprawę "dwóch wież" otrzymuje tyle pogróżek.

– Osobą, która dzisiaj dostaje najwięcej pogróżek jest prokurator Ewa Wrzosek. Dla mnie to jest absolutnie niepojęte, jak można w biały dzień wysyłać tego typu rzeczy i powodować, że jakikolwiek urzędnik państwowy czuje się zagrożony co do swojego bezpieczeństwa – stwierdził.

Prokurator Generalny przekonywał, że nie ma żadnego powodu, aby Wrzosek nie prowadziła określonych spraw, w szczególności wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Taka decyzja została podjęta przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka i myślę, że w takiej sytuacji należy zawierzyć temu, że jest po prostu osobą, która jest profesjonalnie przygotowana do wykonywania zawodu prokuratora – stwierdził i dodał, że podczas przesłuchania Barbary Skrzypek, Wrzosek nie złamała żadnych standardów, a jej zachowanie było "dopuszczalne".

Rozliczanie PiS

– Obserwuję jedną, stałą tendencję. Mianowicie za każdym razem, kiedy ten proces wyjaśniania różnych nieprawidłowości postępuje, nagle pojawia się wielki krzyk i są podkręcane różnego rodzaju emocje – mówił dalej szef resortu sprawiedliwości.

– To, co było bardzo istotne w ciągu ostatnich kilku miesięcy […] to kwestia tymczasowego aresztowania ks. Michała O. oraz urzędniczek ministerstwa sprawiedliwości, którzy mają obecnie akt oskarżenia związany z Funduszem Sprawiedliwości. […] Wtedy też było bardzo to wykorzystywane i bardzo nagłaśnianie, właśnie żeby kwestionować śledztwo, które jest prowadzone przez prokuraturę – dodał.

