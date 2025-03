Prokurator Wrzosek wystąpiła z wnioskiem o zapewnienie ochrony

Polska Agencja Prasowa zapytała Ewę Wrzosek, czy zgodziła się na objęcie jej ochroną w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

"Tak. Wystąpiłam drogą służbową z wnioskiem o zapewnienie ochrony z uwagi na niezliczoną liczbę kierowanych wobec mnie gróźb karalnych i nawoływania do popełnienia przestępstw na moją szkodę, w tym niewyobrażalnej kampanii hejtu i nienawiści, inspirowanej przez osoby publiczne i polityków” – odpowiedziała.

Prokurator Bodnar zabrał głos

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że zadeklarował wsparcie dla prok. Wrzosek. "W mojej ocenie, w świetle wiedzy którą już dziś mamy, łączenie przesłuchania, które miało miejsce w środę, ze zgonem który nastąpił trzy dni później, jest przekroczeniem granic przyzwoitości" – napisał w poście, który rozpoczął od złożenia kondolencji i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej, z którymi dzielę żal z powodu straty, jaką ponieśli.

Bodnar napisał na X, że od środy do soboty nie pojawiły się żadne zastrzeżenia co do przesłuchania. "Widzimy dziś jak na dłoni całą machinę manipulacji i dezinformacji, która służy podważaniu zaufania do instytucji państwowych" – ocenił.

Minister sprawiedliwości dodał, że prokurator stanęła w obliczu "haniebnych oskarżeń i hejtu". "W tej sytuacji wraz z Prokuratorem Krajowym zadeklarowaliśmy wczoraj pomoc prokurator Ewie Wrzosek w zapewnieniu jej bezpieczeństwa, jeśli poczuje się zagrożona groźbami, które także od soboty padają pod jej adresem. Skorzystanie z ochrony jest jednak jej autonomiczną decyzją" – uważa.

Kaczyński: Barbara Skrzypek ofiarą demokracji walczącej

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę 15 marca. Prezes PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę (12 marca), przesłuchiwali ją – w charakterze świadka – w śledztwie w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Przesłuchanie prowadziła kontrowersyjna prokurator Ewa Wrzosek.

Kaczyński mówił w niedzielę w Siedlcach, że Skrzypek "padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci". Z kolei w poniedziałek w Warszawie prezes PiS stwierdził m.in., że "mamy w Polsce demokrację walczącą i mamy pierwszą ofiarę śmiertelną demokracji walczącej". Wrzosek zapowiedziała kroki prawne wobec osób łączących śmierć Skrzypek z przesłuchaniem.

Protokół z przesłuchania i sekcja zwłok

Tymczasem we wtorek prokuratura opublikowała protokół z przesłuchania Skrzypek. Odbyła się też sekcja zwłok. Jak przekazał prokurator, powodem śmierci kobiety była "niewydolność krążenia spowodowana rozległym zawałem tylnej ściany serca, z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej"

W sprawie śmierci Skrzypek postępowanie od poniedziałku prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

