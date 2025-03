Mocne oskarżenia po śmierci Skrzypek. Prokurator Wrzosek zabrała głos

W wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, urzędniczka, wieloletnia współpracowniczka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Informację o nagłej śmierci Skrzypek przekazała w sobotę wieczorem Telewizja Republika. W środę urzędniczka była przesłuchiwana przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.

Politycy PiS sugerują, że do śmierci Skrzypek przyczyniło się wielogodzinne przesłuchanie w prokuraturze. Jarosław Kaczyński ujawnił na antenie TV Republika, że Skrzypek bardzo denerwowała się przesłuchaniem. – To napięcie było ogromne – powiedział.

"Niegodne i nieludzkie"

Prokurator Ewa Wrzosek postanowiła zabrać głos. "Jestem głęboko poruszona informacją o śmierci Pani Barbary Skrzypek i składam Jej rodzinie szczere kondolencje. Nieuszanowanie Jej śmierci przez media jest niegodne i nieludzkie" – napisała na platformie X.

"Przesłuchanie Pani Barbary Skrzypek odbyło się w środę 12 marca 2025 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z zachowaniem wszelkich, wysokich standardów czynności procesowej" – zapewniła prokurator.

"Cała Polska zna pani standardy"

Na wpis Wrzosek błyskawicznie zareagowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Cała Polska zna pani standardy. Wystarczy spojrzeć na ściek w pani mediach społecznościowych. Adam Bodnar – doskonale pan wiedział, czym się skończy wpuszczenie tej giertychowskiej szczujni do Prokuratury i ponosi pan za to 100% odpowiedzialności" – zwrócił uwagę poseł Janusz Cieszyński.

"Podaj się do dymisji! Odejdź! To co pani zrobiła jest nieludzkie! Zobacz do czego doprowadziła pani nienawiść! Ile jeszcze krzywdy w tym amoku nienawiści do PiS uczynicie innym ludziom?! Dramat" – skomentował w mocnych słowach poseł Janusz Kowalski.

"Milcz. Standardy, wiemy jak było…" – stwierdził eurodeputowany Jacek Ozdoba.

