"Tak wyglądało przesłuchanie Skrzypek". Spięcie posła PiS z dziennikarzem

W wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Informację przekazała w sobotę wieczorem TV Republika. Oficjalne przyczyny zgonu nie zostały podane do publicznej wiadomości.

W środę urzędniczka była przesłuchiwana przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. W przesłuchaniu uczestniczyli również mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej. Pełnomocnik Barbary Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania.

Politycy PiS sugerują, że do nagłej śmierci Skrzypek przyczyniło się kilkugodzinne przesłuchanie w prokuraturze. Jarosław Kaczyński ujawnił na antenie TV Republika, że Skrzypek bardzo denerwowała się przesłuchaniem. – To napięcie było ogromne – powiedział.

Ostre spięcie na antenie

– Jaki jest komunikat prokuratury? Zamiast informacji o wyjaśnieniu sprawy, odsunięciu pani Ewy Wrzosek od tego postępowania, mamy zastraszanie pozwami przez szefa gabinetu pana Adama Bodnara. To powinno budzić wątpliwości. Mamy w Polsce reżim, który prześladuje oponentów politycznych. Śmierć pani Barbary Skrzypek jest ewidentnie, w mojej ocenie, powiązana z faktem jej przesłuchania. Mam prawo taką opinię mieć w wolnym, demokratycznym państwie – powiedział w niedzielę na antenie Radia Zet Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. – Informacje, które do nas docierają, wskazują na to, że pani Barbara była roztrzęsiona i prosiła o obecność adwokata – zaznaczył.

Prowadzący program Andrzej Stankiewicz dopytywał posła PiS, skąd ma informacje o stanie przesłuchiwanej. – Z otoczenia pani Barbary Skrzypek – podkreślał były wiceminister sprawiedliwości. – Czy państwo rozmawiali z jej synem? Czy państwo rozmawiali z jej synem?! – wtrącał dziennikarz. – Panie redaktorze, czy mogę skończyć? Pan mi przerywa. To, że panu się nie podoba moja odpowiedź, to nie znaczy, że nie mam prawa jej udzielił – stwierdził polityk.

Kiedy Stankiewicz znowu próbował przerywać, Kaleta odparł: – Widzi pan, tak pewnie wyglądało przesłuchanie pani Barbary Skrzypek: "pani nie mówi, co chciała pani powiedzieć".

"Pan po prostu kłamie"

– Pani Barbara Skrzypek prosiła o obecność adwokata. Dlaczego? Wiem, że Tusk już wysłał wam okólnik [pismo zawierające wskazówki, polecenia – przy. red.], jak należy rozmawiać w tej sprawie, ale proszę, panie redaktorze, dać prawo do wypowiedzi – zwrócił się do prowadzącego poseł PiS.

– Kłamie pan w tej chwili, po prostu pan kłamie, kłamie pan – powtarzał Stankiewicz.

