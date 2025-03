Barbara Skrzypek nie żyje. Jest oświadczenie prokuratury

W wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, urzędniczka, wieloletnia współpracowniczka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Informację o nagłej śmierci Skrzypek przekazała w sobotę wieczorem Telewizja Republika. W środę urzędniczka była przesłuchiwana przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Nie wiadomo, czy wielogodzinne przesłuchanie Skrzypek mogło mieć wpływ na jej stan zdrowia.

"Barbara Skrzypek nie żyje. Kilkugodzinne przesłuchanie przez aparat represji władzy Tuska zakończyło się tragedią. To nie przypadek – to skutek bezwzględnej nagonki politycznej. Składam wyrazy współczucia bliskim. Pamiętamy" – napisał w mediach społecznościowych były wicepremier Jacek Sasin. Z kolei Jarosław Kaczyński ujawnił na antenie TV Republika, że Skrzypek bardzo denerwowała się przesłuchaniem w prokuraturze. – To napięcie było ogromne – powiedział lider PiS.

Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania

"W związku z poruszającą informacją o śmierci Barbary Skrzypek, która została przesłuchana w charakterze świadka w środę 12 marca 2025 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku z postępowaniem dot. tzw. sprawy »dwóch wież«, uprzejmie informujemy, że przesłuchanie trwało około 4 godzin, rozpoczęło się o godz. 10.00, w trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę dla odpoczynku. W przesłuchaniu prowadzonym przez prokuratora referenta, uczestniczyli pełnomocnicy pokrzywdzonego. Do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik świadka, albowiem nie wymagał tego interes świadka, który nie był przesłuchiwany z pouczeniem o uprawnieniach wynikających min. z dyspozycji art. 183 kpk." – podała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"Przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze, żadna z osób uczestniczących nie składała do protokołu uwag, zastrzeżeń ani wniosków o sprostowanie protokołu" – dodano.

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy. Rodzinie zmarłej i Jej Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu poniesionej straty" – czytamy.

