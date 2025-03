"Upolitycznienie level hard". Mocny komentarz Bosaka ws. śmierci Skrzypek

Polityk był gościem w "Śniadaniu Rymanowskiego" na antenie Polsat News. Podkreślił, że ta sytuacja go nie dziwi, "natomiast jest to złe, że przedstawiciel tego rządu, prokurator Bodnar, dał pani Wrzosek takie śledztwo".

Bosak: To chora sytuacja

– Przecież ona jest znana z tego, że jest chorobliwie antypisowska. Sytuacja, w której taka prokurator przesłuchuje sekretarkę prezesa partii, której osobiście nienawidzi, to chora sytuacja. Ona nie powinna mieć miejsca i nie ma nic wspólnego z odpolitycznieniem prokuratury. To jest upolitycznienie level hard. Nie wiem, czy da się bardziej. To jest po prostu niebywałe – stwierdził Bosak.

Prezes Ruchu Narodowego ocenił, że prokurator Wrzosek powinna zostać natychmiast odsunięta od tego śledztwa.

– Powinna się zająć ściganiem jakichś przestępców kryminalnych, jeżeli jest dobra, a jak jest słaba, to niech szuka przysłowiowego roweru skradzionego z piwnicy. Natomiast dawanie jej spraw politycznych jest sygnałem, że Adam Bodnar i cała ta ekipa chcą po prostu robić show polityczny, a nie śledztwo, które ma jakikolwiek autorytet społeczny – zaznaczył Bosak.

Śmierć Barbary Skrzypek

W sobotę zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W środę urzędniczka była przesłuchiwana przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. W przesłuchaniu uczestniczyli również mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej. Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania.

Politycy PiS sugerują, że do nagłej śmierci Skrzypek przyczyniło się kilkugodzinne przesłuchanie w prokuraturze. Jarosław Kaczyński ujawnił na antenie TV Republika, że Skrzypek bardzo denerwowała się przesłuchaniem. – To napięcie było ogromne – powiedział.

"Łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy" – poinformowała w komunikacie stołeczna prokuratura.

