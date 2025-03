"Wysyłamy posłów w kamasze". Wiceszef MON zapowiada

Szef rządu zabrał w piątek w Sejmie głos. Odniósł się do szczytu UE w Brukseli, a także bezpieczeństwa kraju. – Mówimy o potrzebie armii półmilionowej w Polsce. Kiedy patrzymy na liczby na realnym froncie walki, to wydaje się, że jeśli mądrze to zorganizujemy, to będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są rezerwiści, ale to będą także intensywne szkolenia, które powinny pozwolić z tych, którzy nie idą do wojska, uczynić pełnoprawnych żołnierzy w sytuacji konfliktu — mówił Donald Tusk.

– Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna do ewentualnych zagrożeń — poinformował Tusk. – Nie proponujemy powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli, jeden z najbardziej docenianych jest model szwajcarski – przekazał.

Tomczyk: Posłowie i posłanki sami o to prosili

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w poniedziałek odniósł się na antenie Polsat News do szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów.

– Wysyłamy posłów w kamasze, ale oczywiście w sposób dobrowolny. Posłowie i posłanki zresztą sami o to prosili – powiedział Tomczyk. – Była taka moja wymiana zdań z marszałkiem Bosakiem. Ja wtedy z mównicy sejmowej obiecałem, że takie szkolenia zostaną przygotowane i rzeczywiście tak się dzieje – zaznaczył.

– One ruszą na wiosnę. Czyli każdy poseł i każda posłanka, senator, senatorka będą mogli przejść takie dwudniowe szkolenie, podobne jak to, które będzie skierowane do obywateli – podkreślał Tomczyk.

Obowiązkowa służba wojskowa? Kropiwnicki: Nie ma takiego tematu na stole

Z kolei wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki w rozmowie z RMF FM zadeklarował chęć wzięcia udziału w szkoleniach.

Polityk Koalicji Obywatelskiej przyznał, że nie umie obsługiwać broni, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, nauczy się tego.

Jak zaznaczył wiceszef MAP, szkolenia będą dobrowolne. Podkreślił jednocześnie, że w przypadku obowiązkowej służby wojskowej "nie ma dzisiaj takiego tematu na stole".

