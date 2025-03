Obowiązkowa służba wojskowa? Wiceminister zabrał głos

Szef rządu zabrał w piątek w Sejmie głos. Odniósł się do szczytu UE w Brukseli, a także bezpieczeństwa kraju. – Mówimy o potrzebie armii półmilionowej w Polsce. Kiedy patrzymy na liczby na realnym froncie walki, to wydaje się, że jeśli mądrze to zorganizujemy, to będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są rezerwiści, ale to będą także intensywne szkolenia, które powinny pozwolić z tych, którzy nie idą do wojska, uczynić pełnoprawnych żołnierzy w sytuacji konfliktu — mówił Donald Tusk.

– Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna do ewentualnych zagrożeń — poinformował Tusk. – Nie proponujemy powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli, jeden z najbardziej docenianych jest model szwajcarski – przekazał.

Kropiwnicki: Nie ma dzisiaj takiego tematu na stole

Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki w rozmowie z RMF FM zadeklarował chęć wzięcia udziału w szkoleniach.

Polityk Koalicji Obywatelskiej przyznał, że nie umie obsługiwać broni, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, nauczy się tego.

Jak zaznaczył wiceszef MAP, szkolenia będą dobrowolne. Podkreślił jednocześnie, że w przypadku obowiązkowej służby wojskowej "nie ma dzisiaj takiego tematu na stole".

Sprzeczka Sikorskiego z Rubio i Muskiem. Wiceszef MAP: Przykład współczesnej dyplomacji

Kropiwnicki odniósł się również do wymiany zdań między szefem MSZ Radosławem Sikorskim a sekretarzem stanu USA Marco Rubio i doradcą prezydenta USA Elonem Muskiem, do której doszło w mediach społecznościowych.

– Sama wymiana zdań jest przykładem współczesnej dyplomacji – powiedział wiceminister aktywów państwowych.

– Trzeba Amerykanom przypominać, że my też mamy swój udział finansowy w tym konflikcie. Jak my nie będziemy o tym przypominać, to nikt nie przypomni – dodał Kropiwnicki.

