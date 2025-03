Szkolenia obronne obowiązkowe czy dobrowolne? Opinia Bosaka

Jednym z tematów niedzielnej "Kawy na Ławę" była zapowiedź premiera Donalda Tuska, że trwają prace przygotowujące szkolenia wojskowe dla wszystkich mężczyzn. – Nie proponujemy powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli, jeden z najbardziej docenianych to model szwajcarski – oświadczył.

Gośćmi Konrada Piaseckiego byli: Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Andrzej Halicki (PO), Marcin Przydacz (PiS), Piotr Zgorzelski (PSL), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Alvin Gajadhur (doradca prezydenta).

Bosak: Dobry program dobrowolnych szkoleń obronnych

Reprezentujący Konfederację Krzysztof Bosak podkreślił, że na razie padła zapowiedź. – Sama zapowiedź jest dobra. Jest to realizacja postulatu, który zgłosiliśmy równo 10 lat temu po aneksji Krymu przez Rosję. To znaczy program powszechnego przeszkolenia obronnego – powiedział wicemarszałek Sejmu.

– Potrzebujemy dobrego programu dobrowolnych przeszkoleń obronnych dopasowanych do sytuacji życiowej ludzi, którzy mają być szkoleni – podkreślił Bosak. – Do tego trzeba prawidłowej formuły – inna dla maturzystów, inna dla studentów. Była Legia Akademicka była niewystarczająca, to znaczy chętnych było więcej. I za rządu PiS i za rządu PO wojsko już było w stanie obsłużyć. Osobna formuła musi być dla pracujących – inna niż WOT, bo WOT stawia dosyć wysokie wymagania, jeśli chodzi o regularne ćwiczeniach, natomiast potrzeba jest formuła przeszkoleń, które następnie nie rodzą dalszych obowiązków – powiedział poseł.

Pilotaż i badanie jakościowe

Bosak podkreślił, że potrzebne są obiekty treningowe, instruktorzy, broń, nowoczesne programy. Tych elementów brakuje. Jak dodał, trzeba też elementów broni radioelektronicznej i dronów, których nie ma.

– Dlatego potrzeba zespołu roboczego, który od poniedziałku zacznie pracować nad realizacją. [...] Na koniec roku powinniśmy mieć ukończony pilotażowy program i powinniśmy mieć sprawozdanie z badań jakościowych z ludźmi, którzy w tym uczestniczyli, czy im się to podobało, czy są usatysfakcjonowani i czy chcą przyjechać na kolejne szkolenie – powiedział Bosak.

Czytaj też:

Trzaskowski chce szkoleń wojskowych także dla kobiet